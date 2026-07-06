KARAKAS, 6 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.342'ye yükselirken, 16.740 kişi de yaralandı.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez pazar günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, enkazdan kurtarılan kişi sayısının 6.462 olduğunu belirtti.
Resmi verilere göre, 17.345 kişi de evsiz kaldı.
Açıklamada ayrıca, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 995 artçı sarsıntının kaydedildiği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Venezuela'daki Depremler: 3.342 Ölüm - Son Dakika
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