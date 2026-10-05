El Halil'de İsrail güçleri Filistinli 2 ailenin evini 25 dakikada yıktı - Son Dakika
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El Halil'de İsrail güçleri Filistinli 2 ailenin evini 25 dakikada yıktı

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e bağlı Hallete ed-Deyrat'ta Filistinli 2 ailenin evini yıktı. Ev sahibi Faris Muhammed, 130 metrekarelik evin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 25 dakikada yıkıldığını ve topraklarında kalacaklarını söyledi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine bağlı Hallete ed-Deyrat bölgesinde Filistinli 2 ailenin yaşadığı evi yıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdüren İsrail ordusu, 2 Filistinli aileyi daha evsiz bıraktı.

El Halil kentine bağlı Hallete ed-Deyrat bölgesinde Filistinli 2 ailenin yaşadığı ev İsrail ordusu tarafından yıkıldı.

AA muhabirine konuşan ev sahibi Filistinli Faris Muhammed, sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail güçlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle evi yıkmaya başladığını belirtti.

Evlerinin Batı Şeria'nın "C Bölgesi"nde olduğunu belirten Muhammed, yıllardır bu bölgede yaşamalarına rağmen İsrail'in Filistinlilere kesinlikle ruhsat vermediğine işaret etti.

Toplam 130 metrekare büyüklüğündeki evin iki bölümden oluştuğunu ve iki aile tarafından kullanıldığını söyleyen Muhammed, "Yapmak için yıllarca uğraştığımız evi 25 dakikada yıktılar." diyerek tepki gösterdi.

Muhammed, İsrail'in her türlü ihlaline ve yıldırma politikasına rağmen kendi topraklarında kalmaya devam edeceklerini vurguladı.

Filistinli kaynaklara göre, Batı Şeria'da son dönemde ev ve yapıların yıkımı artarken, bölge sakinlerinin inşaat faaliyetlerine kısıtlamalar getiriliyor ve elektrik ile içme suyu gibi temel hizmetlere erişimleri engelleniyor.

Filistinliler, İsrail'in yıkım faaliyetleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının bölge halkını evlerinden ve topraklarından ayrılmaya zorlamayı amaçladığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor. Uluslararası toplum, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul ediyor.

Filistin istatistiklerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 156 yasa dışı yerleşim biriminde ve Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 360 kaçak yerleşim noktasında Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor. Bunların yaklaşık 250 bini, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kurulan 15 yerleşim biriminde yaşıyor.

Kaynak: AA
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