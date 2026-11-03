Nicolas Cage'in 10,5 milyon dolarlık malikanesinin önünde dev bir obruk oluştu - Son Dakika
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Nicolas Cage'in 10,5 milyon dolarlık malikanesinin önünde dev bir obruk oluştu

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Nicolas Cage\'in 10,5 milyon dolarlık malikanesinin önünde dev bir obruk oluştu
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Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'in Malibu'daki 10,5 milyon dolarlık malikanesinin önünde şiddetli yağışlar ve kıyı erozyonu nedeniyle dev bir obruk oluştu. Evine giremeyen ünlü oyuncu, otellerde kalmaya başladığını belirterek "Şu an biraz evsiz sayılırım" dedi.

Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncularından Nicolas Cage, bu kez rol aldığı filmlerle değil, yaşadığı talihsiz olayla dikkat çekti. Malibu'da deniz kıyısında bulunan 10,5 milyon dolar değerindeki malikanesinin önünde meydana gelen dev çöküntü, ünlü oyuncuyu evinden uzak kalmak zorunda bıraktı. Yaşadığı durumu katıldığı etkinlikte anlatan Cage, bir süredir otellerde konakladığını açıkladı.

MALİKANESİNİN ÖNÜNDE 9 METRELİK OBRUK OLUŞTU

8 Eylül 2026'da Malibu'da etkili olan şiddetli yağışlar ve deniz dalgalarının yol açtığı kıyı erozyonu, Nicolas Cage'in malikanesinin bulunduğu bölgede büyük bir çöküntüye neden oldu.

Ünlü oyuncunun evinin önünde yaklaşık 9 metrelik dev bir obruk oluşurken, araç yolu, beton kaplamalar ve altyapı tesisatları zarar gördü. Çöküntünün ardından doğalgaz sızıntısı meydana gelmesi üzerine güvenlik ekipleri bölgeyi kordon altına aldı.

31 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan olay yalnızca Nicolas Cage'in malikanesini değil, çevredeki diğer evleri de etkiledi. Şerif ve itfaiye ekiplerinin kullanacağı acil müdahale yolunun kapanması üzerine yetkililer harekete geçti.

Belediye, Cage'in malikanesinin de bulunduğu sokaktaki 31 mülkü güvensiz ilan ederek tahliye kararı aldı. Böylece ünlü oyuncu da evine dönemeyen kişiler arasında yer aldı.

"ŞU AN BİRAZ EVSİZ SAYILIRIM"

62 yaşındaki Nicolas Cage, katıldığı L.A. Comic Con etkinliğinde yaşadığı talihsiz olayın ardından hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

Malibu'daki evini kullanamadığı için otellerde kaldığını belirten Oscar ödüllü oyuncu, "Şu an biraz evsiz sayılırım" sözleriyle içinde bulunduğu durumu özetledi.

Geçmişte borçlarını ödemek ve maddi durumunu düzeltmek amacıyla peş peşe film projelerinde yer almasıyla konuşulan Cage, bu kez milyonlarca dolarlık malikanesinin önünde meydana gelen doğa olayı nedeniyle zor günler yaşıyor.

Nicolas CageHollywoodMagazinevsizSon Dakika

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