7,7\'lik depremden sonra kabus bitmedi! Tam 746 artçı sarsıntı meydana geldi

7,7'lik deprem Panama'da etkisini sürdürüyor. Ülkede bir haftada yüzlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, uzmanların açıklaması depremin ardından yaşanan hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini ortaya koydu.

BİR HAFTADA 746 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Orta Amerika ülkesi Panama, 9 Ekim'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla mücadele ediyor. Panama Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü Nestor Luque, ulusal yayın yapan La Prensa gazetesine yaptığı açıklamada, ülkede son bir haftada yaşanan sismik hareketliliğe ilişkin bilgi verdi. Luque, 9 Ekim'deki büyük depremin ardından 746 artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Açıklanan rakam, ana depremin ardından bölgede sismik hareketliliğin devam ettiğini gösterdi.

UZMAN İSİMDEN 2 AY UYARISI

Artçı depremlerin ne kadar sürebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Luque, büyük depremlerin ardından yer kabuğundaki hareketliliğin hemen sona ermediğine dikkat çekti. Artçı sarsıntıların haftalar boyunca devam edebileceğini belirten Luque, şu ifadeleri kullandı: "Bu büyüklükteki bir depremin ardından artçı sarsıntılar 1 ila 2 ay sürebilir."

DEPREMİN ARDINDAN YER KABUĞUNDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Panama Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü Müdürü, depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıların nedenine de değindi. Luque, büyük depremin açığa çıkardığı enerjinin tektonik blokların yeniden dengelenmesine yol açmaya devam ettiğini belirtti. Depremler sonrasında yer kabuğundaki gerilim dağılımının değişmesi, ana sarsıntıyı takip eden artçı depremlerin oluşmasına neden olabiliyor. Panama'da kaydedilen 746 artçı sarsıntı da 9 Ekim'deki büyük depremin ardından devam eden hareketliliğin bir parçası olarak değerlendiriliyor.