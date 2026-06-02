Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki yangında yaklaşık 330 ev zarar gördü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çıkan büyük yangın yüzlerce aileyi evsiz bıraktı. Yaklaşık 330 evin zarar gördüğü yangında 620 kişinin evini kaybettiği bildirildi.
Yangın, Cakarta'nın merkezindeki Kemayoran bölgesinde gece saatlerinde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere sıçrayarak geniş bir alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Cakarta İtfaiye ve Kurtarma Kurumu Müdürü Syarifudin, yangının yaklaşık 330 haneyi etkilediğini açıkladı.
Yangın nedeniyle mahalle sakinleri tahliye edilirken, yaklaşık 620 kişinin evsiz kaldığı belirtildi.
Yangına 35 itfaiye aracı ve 175 personel müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler gece yarısına doğru kontrol altına alınırken, sabaha karşı tamamen söndürüldü.
Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.
Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, evlerini kaybeden aileler için yardım faaliyetleri başlatıldı. Yetkililer, mağdur vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
