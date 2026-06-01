Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta'yı savaş alanına çevirdi

01.06.2026 14:44
Malta'nın Maghtab bölgesindeki Ta' Lourdes havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlama ülke genelinde paniğe yol açtı. Kilometrelerce uzaklıktan duyulan patlamada 67 ve 47 yaşındaki iki kişi hafif yaralanırken, çok sayıda binanın camları kırıldı. Görgü tanıkları sarsıntının güçlü bir basınç dalgası oluşturduğunu belirtirken, polis ve acil durum ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PATLAMA KİLOMETRELERCE UZAKTAN DUYULDU

Patlama, pazartesi sabahı yerel saatle 06.30 sıralarında Ta' Lourdes havai fişek fabrikasında meydana geldi. Patlamanın şiddeti çevredeki binaları sarsarken, Malta'nın birçok bölgesinde hissedildi.

Yetkililer, olay sırasında fabrikanın lisanslı çalışanlarından hiçbirinin tesiste bulunmadığını açıkladı.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama sırasında fabrikanın yakınındaki tarlalarda bulunan 67 ve 47 yaşlarındaki iki kişi hafif yaralandı. Şok geçiren yaralılar ambulanslarla Mater Dei Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BOMBALANDIĞIMIZI SANDIM"

Patlamaya tanık olan bir vatandaş, önce gaz tüpü patladığını düşündüğünü ancak kısa süre sonra art arda gelen patlamalarla büyük korku yaşadığını anlattı.

Tanık, "Basınç dalgası saçlarımı hareket ettirdi, ağaçlar sallandı. Köpeklerim panikledi. Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Bir an için bombalandığımızı düşündüm" dedi.

ÜLKEDE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Patlamanın ardından polis, sivil savunma ekipleri, ordu ve sağlık görevlileri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Başbakan Robert Abela ve muhalefet lideri Alex Borg da patlamadan etkilenenlere geçmiş olsun mesajı yayımladı.

