Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu

31.05.2026 18:23
Hollanda’da sınır dışı edilmek üzere bekleyen Gazzeli sığınmacı bir aile, polisin orantısız şiddetine maruz kaldı. Hiçbir tehdit oluşturmamasına rağmen hamile bir Filistinli kadının polislerce acımasızca yere savrulup darbedildiği anlar kameralara yansıdı. Kadını korumak isteyen bir Hollandalının polisle kavga ettiği dehşet anları, sosyal medyada paylaşılarak tüm dünyada büyük infiale yol açtı.

HİÇBİR TEHDİT OLUŞTURMAMASINA RAĞMEN YERE YATIRDILAR

Olay, sınır dışı işlemlerinin yapıldığı merkezde polis eşliğinde bekleyen Gazzeli bir kişi ve hamile eşinin işlemleri sırasında meydana geldi. Kameralara yansıyan dehşet anlarında, Hollanda polisinin hiçbir mukavemet göstermeyen ve tehdit oluşturmayan hamile kadını sert bir şekilde yere savurduğu görüldü. Yerde polislerin müdahalesine maruz kalan kadının çığlıkları koridorda yankılandı.

HAMİLE KADINI KORUMAK İSTEYEN ADAMLA POLİS ARASINDA ARBEDE

Görüntülerin devamında, kadının acı içinde yerde kaldığını gören ve yanlarında bulunan bir Hollandalı adam duruma daha fazla dayanamayarak müdahale etti. Hamile kadını polisin şiddetinden korumak için kendini siper eden adam ile polis memurları arasında tekme ve tokatların havada uçuştuğu sert bir kavga başladı. Çok sayıda polis memuru, kadını savunan adamı ve yerdeki sığınmacıları sert müdahalelerle etkisiz hale getirmeye çalıştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Koridorda bulunan diğer kişilerin cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiği orantısız güç kullanımı, sosyal medyada paylaşılmasının ardından infiale yol açtı. Hamile bir kadına koridor ortasında uygulanan bu acımasız şiddet ve insanlık dışı muamele, insan hakları savunucuları ve vatandaşlar tarafından sert dille eleştirildi.

