Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu

Hollanda’da polis ekiplerinin, sınır dışı edilmek üzere bekleyen Gazzeli sığınmacı bir aileye yönelik uyguladığı orantısız şiddet kameralara yansıdı. Herhangi bir tehdit oluşturmayan hamile bir Filistinli kadının polisler tarafından acımasızca yere fırlatılıp darbedildiği görüntüler, izleyenlerin büyük tepkisini çekti.

HİÇBİR TEHDİT OLUŞTURMAMASINA RAĞMEN YERE YATIRDILAR

Olay, sınır dışı işlemlerinin yapıldığı merkezde polis eşliğinde bekleyen Gazzeli bir kişi ve hamile eşinin işlemleri sırasında meydana geldi. Kameralara yansıyan dehşet anlarında, Hollanda polisinin hiçbir mukavemet göstermeyen ve tehdit oluşturmayan hamile kadını sert bir şekilde yere savurduğu görüldü. Yerde polislerin müdahalesine maruz kalan kadının çığlıkları koridorda yankılandı.

HAMİLE KADINI KORUMAK İSTEYEN ADAMLA POLİS ARASINDA ARBEDE

Görüntülerin devamında, kadının acı içinde yerde kaldığını gören ve yanlarında bulunan bir Hollandalı adam duruma daha fazla dayanamayarak müdahale etti. Hamile kadını polisin şiddetinden korumak için kendini siper eden adam ile polis memurları arasında tekme ve tokatların havada uçuştuğu sert bir kavga başladı. Çok sayıda polis memuru, kadını savunan adamı ve yerdeki sığınmacıları sert müdahalelerle etkisiz hale getirmeye çalıştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Koridorda bulunan diğer kişilerin cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiği orantısız güç kullanımı, sosyal medyada paylaşılmasının ardından infiale yol açtı. Hamile bir kadına koridor ortasında uygulanan bu acımasız şiddet ve insanlık dışı muamele, insan hakları savunucuları ve vatandaşlar tarafından sert dille eleştirildi.