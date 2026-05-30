Aykut Kocaman sorusu Aziz Yıldırım'ı kızdırdı! Resti çekti
Aykut Kocaman sorusu Aziz Yıldırım'ı kızdırdı! Resti çekti

30.05.2026 10:31
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada Aykut Kocaman'ın kulübün önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Kocaman'ın göreve getirilmesinin seçim kaybettireceği yönündeki yorumlara tepki gösteren Yıldırım, "Kaybedersek kaybederiz" dedi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Kırklareli'nde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Teknik direktör tercihiyle ilgili konuşan Yıldırım, Aykut Kocaman hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AZİZ YILDIRIM'DAN TEKNİK DİREKTÖR MESAJI

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, Kırklareli'nde düzenlenen buluşmada sarı-lacivertli camianın sorularını yanıtladı. Teknik direktör konusunda yöneltilen sorulara cevap veren Yıldırım, kararlarını sosyal medya yorumlarına göre vermediğini söyledi.

"AKLIN AZSA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİNDE KALIRSIN"

Sosyal medyadaki yorumların kararlarında etkili olmadığını belirten Yıldırım, "Okumam sosyal medyayı. Çünkü benim aklım onlardan fazla. Ancak aklın azsa onun etkisinde kalırsın" ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Aykut Kocaman'ın teknik direktör olarak göreve getirileceğinin açıklanması halinde seçimin kaybedilebileceği yönündeki yorumlara da değinen Yıldırım, bu görüşe katılmadığını dile getirdi.

Yıldırım, "Aykut Kocaman gelir gelmez ayrı konu, aynı şeyi oyuncular için de söylüyorum. Bunlar bizim değerlerimiz. Bu değerleri tu kaka yapmak kolay. 'Aykut hocayı açıklarsak seçimi kaybederiz' diyorlar. Kaybedersek kaybederiz, hiç önemli değil" dedi.

"MOURINHO GELDİ DE NE OLDU?"

Aykut Kocaman'ın kariyerine dikkat çeken Aziz Yıldırım, deneyimli teknik adamın başarılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kocaman'ın Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadığını ve Konyaspor ile Türkiye Kupası'nı kazandığını hatırlatan Yıldırım, "Aykut hocayı değerlendirirken hangi yönüyle pozitif, hangi yönüyle negatif ona bakacağız. Fenerbahçe'de şampiyon oldu, Konya'da Türkiye Kupası'nı kazandı. Yaptıklarını unutuyorsunuz. Mourinho geldi de ne oldu sanki?" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    ooo şimdiden yelkenleri indirdi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
