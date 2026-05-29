Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Bu türküyle karşılanacak

29.05.2026 11:25
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta Genel Merkez'e giderek halkla bayramlaşacak. Çok önemli konuları ilk kez açıklayacağı ifade edilen Kemal Kılıçdaroğlu "Gül Ki Güller Açsın" türküsüyle karşılanacak.

Asliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından Genel Başkanlık görevine geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin Genel Merkezi'ne gideceği duyurulmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs'ta Genel Merkez'e giderek partililer ve halkla bayramlaşması bekleniyor. Saat 14.00'te yapılması planlanan bayramlaşma programına dair bazı detaylar netleşti.

HALK BULUŞMASI OLACAK

Kılıçdaroğlu'nun yeni basın sözcüsü Atakan Sönmez, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" dedi.

AFİŞLER HAZIRLANDI

Kılıçdaroğlu’nun, cumartesi günü parti genel merkezi önünde düzenlenecek halk buluşması ve bayramlaşma etkinliğinde vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun programda dikkat çeken siyasi mesajlar vereceği ifade ediliyor.

Etkinlik öncesinde organizasyon çalışmalarının hız kazandığı, İstanbul ve Ankara’da afiş hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğü belirtiliyor. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın tv100 ekranlarında paylaştığı bilgilere göre, program için sahada kapsamlı bir çalışma yürütülürken, afişlerin basım sürecine ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Hazırlanan afişlerden birinde “Yalnız değilsin, Seninleyiz Kahraman Kemal ve Temiz siyaset güçlü cumhuriyet” ifadeleri yer aldı.

"GÜL Kİ GÜLLER AÇSIN" TÜRKİSÜYLE KARŞILANACAK

Öte yandan programla ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Çok önemli konuları ilk kez açıklayacağı ifade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP’liler, CHP Genel Merkezi’nde güller ve “Gül Ki Güller Açsın” türküsüyle karşılayacak.

ERDOĞAN İÇİN YAPILAN EDİTLERDE DE KULLANILIYOR

Kılıçdaroğlu'nu karşılama müziği olarak seçilen "Gül ki güller açsın" türküsü AK Parti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan editlerde de sıkça kullanılıyor. 

İŞTE O TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Sözleri Kul Duran'a ait olan, Cengiz Özkan ve Muharrem Temiz gibi sanatçıların seslendirdiği "Gül Ki Güller Açsın" türküsünün sözleri:

Gül ki güller açsın gül yanağında

Yanım sola dönük yatam sağında

Firdevs'in ala da İrem bağında

Sana benzemeyen gül olmaz olsun

Gül olmaz olsun amaan

Yılda iki bayram gözüme görün

Hasretine katlanamam ölürüm

Bedir saçı belik belik örgülüm

Varsın sensiz geçen yıl olmaz olsun

Aman aman aman...

Dağladın sinemi göz göre göre

Bir gönül içinde yandım bin kere

Çunacağım yoktu kız çundurdun ele

Elde senin gibi yar olmaz olsun

Yar olmaz olsun amaan

Ettin kul Duran'ı derde müptela

Açtın bu başıma oy bin türlü bela

Yetmiye muradın kız yanına kala

Her dem iki yakan da bir olmaz olsun

    Yorumlar (1)

  Adam Adam:
    Dedem türküsü yok muydu?
