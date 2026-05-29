Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Bu türküyle karşılanacak

Asliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından Genel Başkanlık görevine geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin Genel Merkezi'ne gideceği duyurulmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs'ta Genel Merkez'e giderek partililer ve halkla bayramlaşması bekleniyor. Saat 14.00'te yapılması planlanan bayramlaşma programına dair bazı detaylar netleşti.
Kılıçdaroğlu'nun yeni basın sözcüsü Atakan Sönmez, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12.00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" dedi.
Kılıçdaroğlu’nun, cumartesi günü parti genel merkezi önünde düzenlenecek halk buluşması ve bayramlaşma etkinliğinde vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun programda dikkat çeken siyasi mesajlar vereceği ifade ediliyor.
Etkinlik öncesinde organizasyon çalışmalarının hız kazandığı, İstanbul ve Ankara’da afiş hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğü belirtiliyor. Gazeteci Barış Yarkadaş’ın tv100 ekranlarında paylaştığı bilgilere göre, program için sahada kapsamlı bir çalışma yürütülürken, afişlerin basım sürecine ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Hazırlanan afişlerden birinde “Yalnız değilsin, Seninleyiz Kahraman Kemal ve Temiz siyaset güçlü cumhuriyet” ifadeleri yer aldı.
Öte yandan programla ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Çok önemli konuları ilk kez açıklayacağı ifade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP’liler, CHP Genel Merkezi’nde güller ve “Gül Ki Güller Açsın” türküsüyle karşılayacak.
Kılıçdaroğlu'nu karşılama müziği olarak seçilen "Gül ki güller açsın" türküsü AK Parti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan editlerde de sıkça kullanılıyor.
Sözleri Kul Duran'a ait olan, Cengiz Özkan ve Muharrem Temiz gibi sanatçıların seslendirdiği "Gül Ki Güller Açsın" türküsünün sözleri:
Gül ki güller açsın gül yanağında
Yanım sola dönük yatam sağında
Firdevs'in ala da İrem bağında
Sana benzemeyen gül olmaz olsun
Gül olmaz olsun amaan
Yılda iki bayram gözüme görün
Hasretine katlanamam ölürüm
Bedir saçı belik belik örgülüm
Varsın sensiz geçen yıl olmaz olsun
Aman aman aman...
Dağladın sinemi göz göre göre
Bir gönül içinde yandım bin kere
Çunacağım yoktu kız çundurdun ele
Elde senin gibi yar olmaz olsun
Yar olmaz olsun amaan
Ettin kul Duran'ı derde müptela
Açtın bu başıma oy bin türlü bela
Yetmiye muradın kız yanına kala
Her dem iki yakan da bir olmaz olsun
