Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlardan birinin çevresinden çekilen görüntüler büyük ilgi gördü. Arkasında yükselen dağlarla dikkat çeken stadyumun manzarası, futbolseverleri şaşkına çevirdi.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ev sahibi stadyumlarla ilgili görüntüler paylaşılmaya devam ediyor. Meksika'da turnuvaya ev sahipliği yapacak stadyumlardan birinin çevresinden kaydedilen görüntüler ise kısa sürede ilgi odağı oldu.

ARKASINDAKİ DAĞLAR DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde stadyumun hemen arkasında yükselen dağ silsilesi dikkat çekti. Modern mimarisiyle öne çıkan tesisin doğal manzarayla iç içe olması birçok kişiyi şaşırttı. Özellikle stadyumun bulunduğu konum ve dağlarla oluşturduğu görüntü, futbolseverlerin beğenisini topladı.

DÜNYA KUPASI'NIN EN FARKLI ATMOSFERLERİNDEN BİRİ OLABİLİR

Uzmanlar, eşsiz manzarasıyla öne çıkan stadyumun turnuvanın en dikkat çekici atmosferlerinden birine sahip olabileceğini değerlendiriyor. Doğal güzelliklerle çevrili tesisin, Dünya Kupası boyunca milyonlarca futbolsever tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.