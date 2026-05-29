Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlardan birinin çevresinden çekilen görüntüler büyük ilgi gördü. Arkasında yükselen dağlarla dikkat çeken stadyumun manzarası, futbolseverleri şaşkına çevirdi.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ev sahibi stadyumlarla ilgili görüntüler paylaşılmaya devam ediyor. Meksika'da turnuvaya ev sahipliği yapacak stadyumlardan birinin çevresinden kaydedilen görüntüler ise kısa sürede ilgi odağı oldu.
Görüntülerde stadyumun hemen arkasında yükselen dağ silsilesi dikkat çekti. Modern mimarisiyle öne çıkan tesisin doğal manzarayla iç içe olması birçok kişiyi şaşırttı. Özellikle stadyumun bulunduğu konum ve dağlarla oluşturduğu görüntü, futbolseverlerin beğenisini topladı.
Uzmanlar, eşsiz manzarasıyla öne çıkan stadyumun turnuvanın en dikkat çekici atmosferlerinden birine sahip olabileceğini değerlendiriyor. Doğal güzelliklerle çevrili tesisin, Dünya Kupası boyunca milyonlarca futbolsever tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.
