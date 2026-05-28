Ölüdeniz'de Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ölüdeniz'de Kurban Bayramı Yoğunluğu

Ölüdeniz\'de Kurban Bayramı Yoğunluğu
28.05.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'deki Ölüdeniz'de Kurban Bayramı'nda yoğun turist akını ve trafik sıkışıklığı yaşandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü turizm mahallesi Ölüdeniz'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yoğunluk yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, sabah saatlerinden itibaren Ölüdeniz'e akın etti.

Ölüdeniz Mahallesi'ne ulaşım sağlayan karayolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, trafikte zaman zaman durma noktasına geldi. Uzun süre ilerleyemeyen bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park ederek Kumburnu ve Belcekız plajlarına yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Yoğunluk nedeniyle bölgede trafik ekipleri yönlendirme çalışması yaptı. Özellikle öğle saatlerinde sıcak havanın da etkisiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ölüdeniz'de plajlar ve işletmelerin büyük bölümünde doluluk yaşandığı gözlendi. Bayram tatili boyunca bölgede yoğunluğun devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Ölüdeniz, Fethiye, Turizm, Muğla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ölüdeniz'de Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan “27 Mayıs“ açıklaması AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler

17:34
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
17:18
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 17:56:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Ölüdeniz'de Kurban Bayramı Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.