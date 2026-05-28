Ölüdeniz\'de Kurban Bayramı Yoğunluğu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü turizm mahallesi Ölüdeniz'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yoğunluk yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, sabah saatlerinden itibaren Ölüdeniz'e akın etti.

Ölüdeniz Mahallesi'ne ulaşım sağlayan karayolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, trafikte zaman zaman durma noktasına geldi. Uzun süre ilerleyemeyen bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park ederek Kumburnu ve Belcekız plajlarına yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Yoğunluk nedeniyle bölgede trafik ekipleri yönlendirme çalışması yaptı. Özellikle öğle saatlerinde sıcak havanın da etkisiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ölüdeniz'de plajlar ve işletmelerin büyük bölümünde doluluk yaşandığı gözlendi. Bayram tatili boyunca bölgede yoğunluğun devam etmesi bekleniyor. - MUĞLA