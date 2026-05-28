Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga

28.05.2026 16:47
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

YOL VERME KAVGASI, FELAKETE DÖNÜŞTÜ

Olay, öğleden sonra kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi. Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen 2 kişinin Abdullah Kılınç (29) ile Doğan Baday (35) olduğu belirtildi.

Ölenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna götürülürken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

