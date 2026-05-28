Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı

Sivas'ın Hafik ilçesi Adamlıköyü'nde ikamet eden evli ve 4 çocuk babası R.D. (55) beş gün önce yüksek ateş şikayetiyle Hafik Devlet hastanesine başvurdu.

ISIRIK YOK AMA VİRÜS VAR

Demir, KKKA virüsü şüphesi ile Sivas Cumhuriyeti Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Demir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün vefat etti. R.D.nin vücudunda yapılan incelemede kene ve kene ısırığına rastlanılmamış olsa da kanında KKKA virüsüne rastlanıldı.

KKKA VİRÜSÜ HAKKINDA

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı ve iç kanama gibi ciddi belirtilerle ortaya çıkan viral bir hastalık olarak biliniyor. Özellikle yaz aylarında vaka sayılarında artış yaşanırken, uzmanlar kırsal alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Hastalığın erken teşhis edilmesi ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması hayati önem taşıyor.

KENEDEN NASIL KORUNMALI, ISIRINCA NE YAPMALI?

Uzmanlar, özellikle kırsal ve otluk alanlara giden vatandaşların açık renkli ve uzun kıyafetler tercih etmesini, vücudun düzenli olarak kontrol edilmesini öneriyor. Vücuda tutunan kenelerin çıplak elle çıkarılmaması, üzerine kolonya ya da kimyasal madde dökülmemesi gerektiği belirtilirken, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar ayrıca, yüksek ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden hastaneye gidilmesi gerektiğini ifade ediyor.