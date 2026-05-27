Düzce\'de Cinayet: Şüpheli İtiraf Etti

Düzce'nin Samandere köyü Sinekli Yaylası yolunda başından vurulmuş halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli olurken, cinayet zanlısı da suçunu itiraf etti.

Düzce'de Sinekli Yaylası yolunda başından silahla vurulmuş halde bulunan erkek cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişme yaşandı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Gölyaka ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Adnan Canbulat olduğu belirlendi. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ile güzergah üzerindeki kayıtları incelemeye aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda cinayet şüphelisinin Çilimli ilçesinden 48 yaşındaki N.Ö. olduğu tespit edildi. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan N.Ö.'nün sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şahsın ifadesinde, hayvancılık işleriyle uğraştığını, Adnan Canbulat ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu ve çıkan tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor. - DÜZCE