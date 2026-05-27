Özel\'den Kılıçdaroğlu\'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt

27.05.2026 13:25
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay açıklamalarına yanıt verdi. Olağanüstü kurultayın önünde hukuki engel olmadığını savunan Özel, “Tedbir kararı kurultaya engel değildir. 45 gün içinde kurultay yapılmasının önünde hiçbir engel yok, yapmanın 3-4 farklı yolu var. Yeter ki niyet olsun” dedi. Özel ayrıca, “CHP’yi mahkeme kararları değil, CHP’nin kendisi şekillendirir” ifadelerini kullandı.

Özel’e, Kılıçdaroğlu’nun “Yargıtay’da tedbir kararı var” sözleri hatırlatılarak, “Olağanüstü kurultay sorusuna da Yargıtay’ın tedbir kararı olduğunu hatırlattı, yargı sürecine bakarak kurultay sürecini işleyeceklerini söyledi. ‘Bana kalsa yarın yaparım’ diye de ekledi. Yanıtınız ne olur?” sorusu yöneltildi.

“TEDBİR KARARI KURULTAYA ENGEL DEĞİL”

CHP lideri, olağan ya da olağanüstü kurultayın yeni bir kurucu işlem olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Olağan ya da olağanüstü kurultay, yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir.”

“CHP’Yİ MAHKEME KARARLARI DEĞİL, SİYASET ŞEKİLLENDİRİR”

Özel, olası bir yargı müdahalesine karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, “Diyelim ki biz kurultay kararı aldık ama AK Parti yargısı engel oldu. O zaman da o kararın karşısında birlikte duralım. CHP’yi mahkeme kararları değil, CHP’nin kendisi şekillendirir. Siyaset şekillendirir” dedi.

“45 GÜN İÇİNDE YAPMANIN 3-4 FARKLI YOLU VAR”

Kurultayın 45 gün içinde yapılmasının önünde hiçbir hukuki engel bulunmadığını savunan Özel, “Ayrıca 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur, yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN “POLİS MÜDAHALESİ” ÇIKIŞINA DA YANIT VERDİ

Özgür Özel’e, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesiyle ilgili “Milletvekilleri nasıl içeriye alınmaz? Orası halkın partisi” sözleri de soruldu.

Özel, Kılıçdaroğlu ile olaydan bir gün önce görüştüklerini belirterek, “Kurultay tarihi belirlenmesi için karşılıklı 2’şer arkadaşımızı görevlendirdik. Saat 12.00’de görüşüp müzakere edeceklerdi. Ancak Kemal Bey’in görevlendirdiği o 2 arkadaş sabah 7’de arkalarına mafyatik grupları alıp partimizin kapısına dayandı” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu isimleri sabah saatlerinde partiye kendisinin göndermediğini söylediğini aktaran Özel, “12’de müzakere varken sabah 7’de hem mafyatik hem de Erdoğan destekçisi bir grupla partinin basılması uzlaşmacı bir tavır mıdır?” ifadelerini kullandı.

“ÇOK KÖTÜ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI”

Özel, milletvekillerinin tek başlarına içeri girme talebinde bulunmadığını savunarak, “O milletvekillerinin de tek başlarına içeri girme talebi olmadı, mafyatik gruplarla girmek istediler. İçeride de çok öfkeli bir kalabalık vardı. İçeri girselerdi çok kötü görüntüler ortaya çıkacaktı” dedi.

