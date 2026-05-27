İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar

İran devlet televizyonu, Tahran ile Washington arasında yürütülen temaslarda önemli bir aşamaya gelindiğini öne sürdü. Haberde, iki ülke arasında savaşı sona erdirmek amacıyla hazırlanan gayriresmi mutabakatın ilk taslağında yer alan detayları duyuruldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN ORTAK YÖNETİM FORMÜLÜ

Taslak metne göre, dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yönetimi İran ve Umman iş birliğiyle sağlanacak.

"AMERİKAN GÜÇLERİ ÇEKİLECEK" MADDESİ

Taslağa göre; İran, 1 ay içinde Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz taşımacılığını savaş öncesi seviyelere geri döndürecek ancak askeri gemiler anlaşma taslağında kapsam dışında tutulacak.

Taslakta yer alan bir diğer önemli başlık ise Amerikan askeri varlığı oldu. Taslak metne göre ABD güçleri İran yakınındaki bölgelerden çekilecek ve İran’a yönelik deniz ablukası kaldırılacak.

60 GÜNLÜK KRİTİK SÜREÇ

Haberde, tarafların 60 gün içinde nihai anlaşmaya varması halinde mutabakatın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olarak onaylanmasının planlandığı belirtildi.

"SOMUT DOĞRULAMA OLMADAN ADIM ATMAYACAĞIZ"

İran devlet televizyonu, "İslamabad mutabakatı" olarak adlandırılan daha geniş kapsamlı çerçevenin ise henüz kesinleşmediğini belirterek, Tahran’ın “doğrulama mekanizması” olmadan herhangi bir adım atmayacağını vurguladı.

Taslak metinle ilgili henüz ABD tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.