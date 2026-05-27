Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan kriz sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan “ Özgür Özel dahil 9 vekilin ihraç edileceği” yönündeki iddialara ilk yanıt geldi. Ankara’da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları “dedikodu” olarak nitelendirdi.

İDDİA KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Daha önce TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu’nun ekibinin TBMM Başkanlığı ile temas halinde olduğunu ve Özgür Özel’in grup başkanlığına ilişkin tartışmalar yaşandığını aktarmıştı. Atik ayrıca, Özel dahil bazı CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılabileceğini ve ihraç süreçlerinin gündeme gelebileceğini öne sürmüştü.

KILIÇDAROĞLU: İHRACIN KOŞULLARI VARDIR

Gündemdeki iddialar bugün Kılıçdaroğlu’na soruldu. CHP lideri, parti yönetiminin hukuk ve ciddiyet çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bir sürü dedikodu arkadaşlar, bunlara inanmayın. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla bir şey yapamazsınız. İhracın koşulları vardır, bir kişi tutup da ‘Ben bunu beğenmedim, ihraç edeyim.’ Öyle bir şey yok.”

İLK KEZ BU KADAR NET

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, CHP kulislerinde tartışılan ihraç ve dokunulmazlık iddialarına karşı verilmiş ilk net yanıt olarak değerlendirildi.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti. İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

ÖZGÜR ÖZEL, YENİDEN GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.

TAHLİYE SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay davasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından da tahliye için binaya gelen icra heyeti kararı Özgür Özel'e sunmuş ancak Özel de karar metnini yırtmıştı.