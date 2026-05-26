Kolombiya\'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı

26.05.2026 15:18
Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran kadroda yer almazken, Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez de kadroda yer aldı.

JHON DURAN YOK, DAVINSON SANCHEZ KADRODA

Kolombiya Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre; Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran kadroda kendisine yer bulamadı. Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez ise ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Kolombiya'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Camilo Vargas , Alvaro Montero, David Ospina

Defans: Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Munoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado

Orta Saha: Richard Rios, Jefferson Lerma, Kevin, Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodriguez, Jamınton Campaz

Forvet: Juan Camilo Hernandez, Luis Diaz, Luis Suarez, Carlos Andres Gomez, Jhon Cordoba

