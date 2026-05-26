Kolombiya\'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı

Kolombiya Futbol Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu.
Kolombiya Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre; Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran kadroda kendisine yer bulamadı. Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez ise ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
Kolombiya'nın kadrosu şöyle:
Kaleci: Camilo Vargas , Alvaro Montero, David Ospina
Defans: Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Munoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado
Orta Saha: Richard Rios, Jefferson Lerma, Kevin, Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodriguez, Jamınton Campaz
Forvet: Juan Camilo Hernandez, Luis Diaz, Luis Suarez, Carlos Andres Gomez, Jhon Cordoba
