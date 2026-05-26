DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
26.05.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti’nin Kurban Bayramı bayramlaşma programında CHP’ye yer verilmemesi dikkat çekti. Programda AK Parti, MHP ve DEVA Partisi gibi partiler yer alırken, CHP’nin listede olmaması siyasi kulisleri hareketlendirdi. Kararın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla bağlantılı olduğu tahmin edilirken, genel merkezin tahliyesi sonrasında DEM Parti heyeti Özgür Özel'i Meclis'teki odasında ziyaret etmişti.

DEM Parti, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partilerle gerçekleştireceği bayramlaşma programını duyurdu. Açıklanan programda CHP’nin yer almaması siyasi kulislerde dikkat çekti.

Partiden yapılan açıklamada, siyasi partilere ziyaret gerçekleştirecek heyetin Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu’ndan oluşacağı belirtildi.

DEM Parti Genel Merkezi’ne yapılacak ziyaretlerde ise Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan’ın heyetleri karşılayacağı ifade edildi.

CHP PROGRAMDA YER ALMADI

DEM Parti’nin açıkladığı bayramlaşma programında MHP, Gelecek Partisi, DYP, Yeniden Refah Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, Anavatan Partisi ve DEVA Partisi yer aldı. Ancak CHP’nin program dışında bırakılması dikkat çekti.

DEM Parti'nin bayramlaşma programı şöyle:

09:25-09:40 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

10.15-10.30 Gelecek Partisi

11:00-11:15 Doğru Yol Partisi (DYP)

12:05-12:20 Yeniden Refah Partisi

12.30-12-45 Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ)

13.30-13.45 Saadet Partisi

14:00-14:15 Anavatan Partisi

15.30-15.45 DEVA Partisi

ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK ZİYARETİ YAPILMIŞTI

Kararın, istinaf mahkemesinin CHP kurultayına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararı sonrası yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’yla bayramlaşmama tercihi olduğu değerlendirildi. DEM Parti heyeti, CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi sonrasında Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret etmiş ve desteklerini sunmuştu.

SİYASET KULİSLERİ HAREKETLENDİ

DEM Parti’nin CHP’yi bayramlaşma programına almaması Ankara kulislerinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle CHP’de yaşanan yönetim değişikliği sonrası muhalefet partileri arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı, Deva Partisi, Özgür Özel, DEM Parti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı
Sakarya’da sağanağın ardından denizin rengi değişti Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi değişti
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Como’da Alvaro Morata’ya veda Sadece 1 gol attı Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı
DMM’den “DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı“ iddiasına yalanlama DMM'den "DEAŞ bağlantılı 7 kişinin mal varlığı dondurulması hükmü kaldırıldı" iddiasına yalanlama
CHP’deki krizle ilgili Ömer Çelik’ten bomba yorum: Ortadoğu’ya haksızlık etmişim CHP'deki krizle ilgili Ömer Çelik'ten bomba yorum: Ortadoğu’ya haksızlık etmişim
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı
Rusya: Kiev’deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız

14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
10:28
Arafat’ta eller semaya yükseldi Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan vakfe duası
Arafat'ta eller semaya yükseldi! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan vakfe duası
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 14:18:23. #7.12#
SON DAKİKA: DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.