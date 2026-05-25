Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum\'da aldı

Real Madrid’de sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren milli futbolcumuz Arda Güler, yoğun ve yorucu geçen sezonun stresini Bodrum’da atıyor. Genç yıldız, yeni sezon öncesi çıktığı kısa tatilde sevgilisi Duru Nayman ile birlikte objektiflere takıldı.

SEZON BİTTİ, SOLUĞU BODRUM'DA ALDI

Tatil rotası olarak Muğla’yı tercih eden çift, Güvercinlik'teki sakin bir plajda gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı. Plaj sakinlerinin ve magazin dünyasının yoğun ilgi gösterdiği ikilinin neşeli ve samimi halleri gözlerden kaçmadı.

AİLESİ DE EŞLİK EDİYOR

Genç futbolcu, bu tatilde sadece sevgilisiyle değil, ailesiyle de bir arada. Tatil boyunca ailesiyle geçirdiği sıcak ve samimi anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmeyen Arda Güler, takipçilerinden binlerce beğeni ve destek mesajı aldı. Hem saha içindeki başarısı hem de aile bağlarına verdiği önemle bilinen milli futbolcunun bu paylaşımları hayranları tarafından takdir topladı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ ENERJİ DEPOLUYOR

İspanyol devinde sergilediği grafik ve yaptığı gol katkılarıyla dikkat çeken Arda Güler, bu tatille 2026 Dünya Kupası öncesi moral ve enerji depoluyor. Futbolseverler şimdiden genç yeteneğin Dünya Kupası'nda sergileyeceği performansı heyecanla beklemeye başladı.