Adana'da Kaza: Çift Hayatını Kaybetti
Adana'da Kaza: Çift Hayatını Kaybetti

24.05.2026 22:25
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir çift hayatını kaybetti, çocukları ve 2 kişi yaralandı.

Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında bir çift hayatını kaybederken, çiftin 4 yaşındaki çocukları ile 2 kişi de yaralandı.

OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan D. (29) yönetimindeki Honda marka 01 ASA 361 plakalı otomobil ile Muhammed Burak Çiçek (30) idaresindeki Fiat marka 43 SK 893 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ANNE İLE BABA ÖLDÜ, KIZLARI YARALANDI

Kazada Muhammed Burak Çiçek ile araçta bulunan eşi Suzan Çiçek (28) olay yerinde hayatını kaybederken, çiftin yaralanan 4 yaşındaki kızları D.B.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 yaşındaki D.B.Ç. ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Ramazan D. ağır yaralı olarak Balcalı Hastanesine ve araçta bulunan S.D. de Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. 

Kaynak: İHA

