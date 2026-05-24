Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı
Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı

24.05.2026 22:14
İngiltere’de iki kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı davasında verilen karar kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Mahkemenin sanık çocuklara hapis cezası yerine rehabilitasyon ve gözetim uygulanmasına hükmetmesi tepkilere neden olurken, mağdur kızın canlı yayında anlattıkları ülke gündemine oturdu. BBC ekranlarında yaşadıklarını anlatan genç kızın sözleri sırasında Kabine Ofisi Bakanı Darren Jones gözyaşlarına hakim olamadı.

İngiltere’de iki kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı davasında sanık çocuklara hapis cezası yerine rehabilitasyon programı uygulanmasına karar verilmesi ülke genelinde tartışma yarattı. 

Daily Express’in haberine göre Mahkemenin verdiği karar kamuoyunda tepki toplarken, mağdur kızın canlı yayındaki sözleri siyasi gündeme de taşındı. BBC ekranlarında konuşan mağdurun yaşadıklarını anlatması sırasında Başbakanlık Kabine Ofisi Bakanı Darren Jones duygusal anlar yaşadı.

CİNSEL SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ KAYDEDİLİP PAYLAŞILDI

Southampton Crown Court’ta görülen davada, Hampshire’ın Fordingbridge bölgesinde iki ayrı olayın yaşandığı belirtildi.

İlk olayın 26 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştiği, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun iki erkek çocuk tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve olayın üçüncü bir çocuk tarafından izlendiği aktarıldı.

17 Ocak 2025 tarihinde yaşanan ikinci olayda ise 14 yaşındaki başka bir kız çocuğunun üç erkek tarafından cinsel saldırıya uğradığı belirtildi. Her iki olayın da görüntülerinin kaydedildiği ve daha sonra internette paylaşıldığı ifade edildi.

Savcılık, görüntülerin yayılmasının mağdurlar üzerinde ağır psikolojik etki oluşturduğunu vurguladı.

MAĞDUR KIZ: SADECE ADALET İSTEDİM

BBC’ye konuşan mağdur genç kız, mahkeme sürecinin kendisi için ikinci bir travmaya dönüştüğünü söyledi.

Genç kız, “Mahkemeye gidip her şeyi yeniden yaşamanın anlamı neydi? Sadece adalet istedim ama hiçbir şey değişmemiş gibi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle yoğun baskı gördüğünü anlatan mağdur, insanların kendisini suçladığını ve aşağılayıcı yorumlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Mağdurun annesi de sanıkların cezaevine gönderilmemesine tepki göstererek olayın planlı olduğunu ve verilen kararın aile için kabul edilmesinin zor olduğunu ifade etti.

BAKAN CANLI YAYINDA DUYGULANDI

BBC’nin Sunday With Laura Kuenssberg programına katılan Başbakanlık Kabine Ofisi Bakanı Darren Jones, mağdur ailenin açıklamalarının ardından gözyaşlarını tutmakta zorlandı. 

Jones, bir ebeveyn olarak hiçbir çocuğun böyle bir süreç yaşamasını istemeyeceğini belirterek mağdurların adaleti hak ettiğini söyledi. Ayrıca benzer suçlara karışan gençlerin de bunun sonuçları olduğunu görmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan, davanın yeniden incelenmeye alındığını ve kararın temyiz sürecine taşınabileceğini açıkladı.

BAŞBAKAN: “KORKUNÇ BİR VAKA”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da yaptığı açıklamada mağdur kızın sözlerini “cesur ve sarsıcı” olarak değerlendirdi.

Starmer, davadaki mağdurların olağanüstü cesaret gösterdiğini belirterek cezaların yeniden değerlendirilmesi yönündeki sürecin önemli olduğunu ifade etti.

SANIKLARA HAPİS YERİNE REHABİLİTASYON KARARI

Mahkeme, 15 yaşındaki iki sanık için gençlik rehabilitasyon programı ve yoğun gözetim uygulanmasına hükmetti. Olaylara karıştığı belirtilen 14 yaşındaki üçüncü çocuk hakkında da benzer karar verildi.

Hakim, kararında çocukların yeniden topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Mahkemenin değerlendirmesinde sanıkların bireysel durumlarına ilişkin raporların da dikkate alındığı belirtildi.

Öte yandan İngiltere Başsavcılığı’nın davayı yeniden inceleme sürecini başlattığı, temyiz sürecinin ardından cezaların yeniden değerlendirilebileceği bildirildi.

Son Dakika Tecavüz Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı

SON DAKİKA: Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı
