Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne

Gözaltına alınan CHP\'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
26.05.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın, belediyeye yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınması sonrası, 2 yıl önce satın aldığı 2,5 milyon euroluk lüks teknesi tekrar gündeme geldi. Lüks tutkusuyla sık sık tepki toplayan Günay, kendisine yöneltilen eleştirilere, "Maybach’a da binerim, uçağa da binerim. Sana ne" diyerek yanıt vermişti. Günay'ın bahsettiği lüks Mercedes Maybach Vito tipi aracın da rüşvet karşılığı kendisine verildiği ortaya çıktı.

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eşiyle beraber gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Dosyada yer alan tanık ifadelerinde, belediye içerisindeki imar ve ruhsat süreçlerine ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Tanık S.K., 2022-2025 yılları arasında Sinan Karahan isimli kişinin yanında inşaat takip ve gayrimenkul işleriyle ilgilendiğini belirterek, belediyedeki bazı isimler aracılığıyla imara aykırı yapılaşmaların organize edildiğini öne sürdü.

“RÜŞVET KARŞILIĞI MAYBACH VİTO VERİLDİ”

Soruşturma dosyasındaki en dikkat çeken bölümlerden biri ise lüks araç iddiası oldu. Tanık S.K., “Bambu Bahçe Mobilyaları” isimli firmayla bağlantılı bir kişinin belediye başkanına Mercedes Maybach Vito tipi araç verdiğini öne sürdü.

Tanık ifadesine göre söz konusu aracın, imara aykırı büyük yapılaşmalara göz yumulması karşılığında verildiği iddia edildi. S.K., bu konuda ilgili kişilerin savcılığa bilgi verebileceğini de söyledi.

MİLYONLARCA EUROLUK LÜKS TEKNESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, daha önce kullandığı lüks Maybach makam aracı ve milyon euroluk teknesiyle gündeme gelmişti. Günay’ın 2024 yılında yaklaşık 2.5 milyon euro değerinde tekne aldığı ortaya çıkmış, konuyla ilgili kendisine soru yönelten gazeteciye ise “Maybach’a da binerim, uçağa da binerim. Sana ne? Bir daha beni arama” yanıtını verdiği öne sürülmüştü. Günay’ın bu sözleri kamuoyunda uzun süre tartışılmış ve lüks harcamaları tepki çekmişti.

Halihazırda hakkında yürütülen soruşturmaya giren tanık ifadesine göre Günay'ın tepki toplayan Mercedes'in en lüks serisi Maybach marka makam aracının da rüşvet karşılığında kendisine verildiği öne sürüldü. 

“SAHTE FOTOĞRAFLARLA RUHSAT ALDILAR” İDDİASI

Tanık ifadesinde yapı ruhsat süreçlerine ilişkin dikkat çeken başka iddialar da yer aldı. S.K.’ya göre projeler önce mevzuata uygunmuş gibi gösterildi, ardından daha önce yapılmış başka yapılara ait fotoğraflar yeni projeye aitmiş gibi sisteme yüklenerek bakanlık onayı alındı.

Tanık, belediyenin de bu onay numaraları üzerinden yapı kullanım izinlerini verdiğini, daha sonra yapıların yeniden sökülüp büyütülerek imara aykırı kullanım alanları oluşturulduğunu öne sürdü.

“ÇANTACILAR DOSYALARI TAŞIYORDU”

Dosyada “muameleci” olarak adlandırılan aracılar üzerinden yürütülen ruhsat ve iskan süreçlerine ilişkin anlatımlar da yer aldı. Tanık S.K., müteahhitlerden alınan dosyaların belediyedeki ilgili kişilere ulaştırıldığını, talep edilen paraların da bu kişiler aracılığıyla toplandığını iddia etti.

İfadede Mirya İnşaat ve Günay Grup isimleri de dikkat çekti.

DOSYADA VELİ AĞBABA DETAYI

Tanık S.K.’nın ifadesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın adı da geçti. S.K., Ağbaba’nın doğrudan rüşvet aldığına dair somut bir bilgileri olmadığını ancak Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile birbirlerini desteklediklerini söyledi.

Tanık ifadesinde, “Veli Ağbaba’nın buradan rüşvet aldığına dair somut ve gerçekçi bir bilgimiz yok” denildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Tanık ifadesinde Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İmar Müdürü Özgür Bayraktar, belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ve Şamil Göçtü’nün isimleri de soruşturma kapsamında yer aldı.

Dosyada ayrıca Y. İnşaat, F. İnşaat, E. İnşaat ve G. Grup isimli şirketlerin adı geçti. Savcılığın soruşturmayı çok yönlü şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

Mustafa Günay, Güzelbahçe, Gündem, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı Babasının, öğretmeninden harçlık istedi diye darbettiği çocuk, devlet korumasına alındı
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Elazığ’da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu Elazığ'da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi
Karşıyaka’ya Fenerbahçe’den 3 transfer birden Karşıyaka'ya Fenerbahçe'den 3 transfer birden
Bursaspor ikinci transferini açıkladı Bursaspor ikinci transferini açıkladı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı 300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
13:19
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:36
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
10:28
Arafat’ta eller semaya yükseldi Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’tan vakfe duası
Arafat'ta eller semaya yükseldi! Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan vakfe duası
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:52
Boğazına saplanan 5 santimlik kemik öldürüyordu
Boğazına saplanan 5 santimlik kemik öldürüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 15:02:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.