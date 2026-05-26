Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 21 Mayıs akşamı UYAP sistemine yüklediği “mutlak butlan” kararıyla CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı geçersiz sayıldı. Kararla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organlarının görevine son verilirken, CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Özgür Özel’in kararı tanımaması ve CHP Genel Merkezi’nde direniş başlatmasının ardından Ankara’da dikkat çeken görüntüler yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in Ankara Valiliği’ne verdiği dilekçelerin ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri CHP Genel Merkezi’ne müdahalede bulundu. Müdahale sırasında biber gazı ve plastik mermi kullanıldığı belirtildi.

Yaşanan olayların ardından parti binasında hasar oluşurken, Özgür Özel binadan ayrılarak kalabalık grupla birlikte TBMM’ye yürüyüş başlattı. Daha sonra CHP Genel Merkezi’ne Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi giriş yaptı.

KILIÇDAROĞLU 30 MAYIS’TA GENEL MERKEZDE

CHP Genel Merkezi’nde oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlatılırken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 30 Mayıs’ta parti genel merkezine gelerek partililerle bayramlaşacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Merkezi bahçesinde toplanacak kalabalığa hitap etmesi bekleniyor. Parti içindeki asıl mesainin ise 1 Haziran’da başlayacağı belirtildi.

“ARINACAĞIZ” MESAJI

Parti Meclisi toplantısının ardından CHP MYK’sına partiden ihraç edilmesi planlanan isimlerin sunulacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarıyla yaptığı toplantıda “hoşgörü” çağrısında bulunduğu belirtildi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Kemal Bey geçtiğimiz haftalarda kendisine Ankara’da saldırıda bulunan kişiyi bile affetti ve helalleşti. Elbette kendisinden helallik isteyen ve özür dileyen CHP’li arkadaşlarımızı affedecektir” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

ALİ MAHİR BAŞARIR İÇİN DİSİPLİN SÜRECİ

24 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu’nu destekleyen kalabalık grup bazı CHP’li milletvekilleri ve avukatlarla birlikte CHP Genel Merkezi önünde toplandı. Yaşanan arbedenin ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, “Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürüdüğü arkadaşlarını dövdürecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarih onu affetmeyecek” sözleri gündem oldu.

Sözcü'nün haberine göre Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalara büyük tepki gösterdiği öğrenilirken, Ali Mahir Başarır’ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi için hazırlık başlatıldı.

İMAMOĞLU DAHİL BAŞKANLARDAN SAVUNMA İSTENECEK

Başta tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere haklarında “yolsuzluk”, “rüşvet” ve çeşitli suçlamalarla yargılama süreçleri devam eden CHP’li belediye başkanlarından parti yönetimine savunma vermeleri istenecek.

Savunmaların tamamlanmasının ardından MYK’da yapılacak değerlendirmenin ardından gerekli görülen isimler CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilecek.

Mutlak butlan kararıyla birlikte Kasım 2023 öncesindeki CHP Yüksek Disiplin Kurulu yapısında çoğunluğun Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden oluştuğu belirtilirken, MYK’da ise Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında dengeli bir dağılım bulunduğu ifade ediliyor.