Anne ve oğlunun ardı ardına ölümü

Ordu’nun Altınordu ilçesinde annesi Nazile Konak’ı toprağa verdikten bir gün sonra kalp krizi geçiren Adnan Konak yaşamını yitirdi.

ANNESİNİN CENAZESİNDEN SONRA FENALAŞTI

Olay, Altınordu ilçesine bağlı Karaoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Hayatını kaybeden Nazile Konak, 23 Mayıs’ta mahallede toprağa verildi. Cenazenin ardından oğlu Adnan Konak fenalaştı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Adnan Konak, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Adnan Konak’ın cenazesi, annesi Nazile Konak’ın yanına defnedildi. Anne ve oğlun peş peşe gelen ölümü yakınlarını yasa boğdu.