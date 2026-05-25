Anne ve oğlunun ardı ardına ölümü

Ordu’nun Altınordu ilçesinde annesi Nazile Konak’ı toprağa verdikten bir gün sonra kalp krizi geçiren Adnan Konak yaşamını yitirdi.
Olay, Altınordu ilçesine bağlı Karaoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Hayatını kaybeden Nazile Konak, 23 Mayıs’ta mahallede toprağa verildi. Cenazenin ardından oğlu Adnan Konak fenalaştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Adnan Konak, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Adnan Konak’ın cenazesi, annesi Nazile Konak’ın yanına defnedildi. Anne ve oğlun peş peşe gelen ölümü yakınlarını yasa boğdu.
