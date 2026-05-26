50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Almanya merkezli çikolata üreticisi DreiMeister Spezialitäten, yaşanan mali baskılar nedeniyle iflas sürecine girdiğini duyurdu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Werl kentinde faaliyet gösteren şirket için 21 Mayıs 2026 tarihinde geçici öz yönetim süreci başlatıldı.

Yaklaşık 50 yıllık geçmişe sahip olan şirketin faaliyetlerini ise şimdilik durdurmayacağı açıklandı. Firmada yaklaşık 110 kişinin çalıştığı bildirildi.

ÜRETİM DEVAM EDECEK

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, üretimin sürdüğü ve mevcut siparişlerde aksama yaşanmayacağı belirtildi. Çalışan maaşlarının da güvence altında olduğu ifade edildi.

Şirketin yeniden yapılandırma sürecini mevcut yönetici Markus Luckey’nin yöneteceği, geçici kayyum olarak ise ekonomi hukukçusu Michael Schütte’nin görevlendirildiği açıklandı.

KAKAO FİYATLARI ŞİRKETİ ZORLADI

Şirket yöneticisi Markus Luckey, mali sıkıntının temel nedenleri arasında artan ham madde, enerji ve personel maliyetlerini gösterdi. Özellikle son dönemde tarihi seviyelere yükselen kakao fiyatlarının Alman şekerleme sektörünü ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

DreiMeister Spezialitäten, el yapımı trüf ve pralin çeşitleriyle tanınıyor. Temelleri 1950’li yıllarda atılan şirketin ürünleri bugün 20’den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Firmanın müşteri portföyünde oteller, hava yolu şirketleri ve Michelin yıldızlı restoranlar da yer alıyor.

AVRUPA’DA GIDA SEKTÖRÜNDE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Son dönemde Avrupa’da özellikle enerji maliyetleri ve ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle birçok gıda şirketi finansal zorluk yaşamaya başladı. Uzmanlar, kakao fiyatlarındaki sert yükselişin çikolata sektöründe yeni iflasları tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.