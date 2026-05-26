İnegöl'de Molotoflu İntikam Girişimi
İnegöl'de Molotoflu İntikam Girişimi

26.05.2026 06:04
Eski eşinin evine molotofkokteyli atan şahıs kaçtı; yangında maddi hasar oluştu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi, eski eşinin yaşadığı evi molotofkokteyli atarak kundaklamaya çalıştı. Çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Mesudiye Mahallesi 1. Cumhuriyet Sokak üzerindeki 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Ferhat G. (45), eski eşi Mukaddes U.’nun (43) yaşadığı eve yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe verip kırdığı mutfak camından içeri attı.

KOMBİ PATLADI

Ev içerisine düşen yanıcı madde kısa sürede yangına neden olurken, yangın sırasında doğalgaz kombisinin de patladığı öğrenildi. Patlama sesi ve yükselen alevler mahallede korku dolu anlara yol açtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Yaşam, Suç, Son Dakika

