Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu\'nun arayıp tebrik etti

26.05.2026 06:49
CHP’de “Mutlak Butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa getirildiği süreçte dikkat çeken bir kulis iddiası gündeme geldi. İddiaya göre, Altılı Masa sürecinde birlikte hareket eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak tebrik etti. Siyasi kulislerde geniş yankı uyandıran iddiayla ilgili taraflardan henüz resmi açıklama gelmedi. Gelişme, muhalefet cephesindeki yeni dengeler açısından dikkat çekici bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği “Mutlak Butlan” kararı sonrası siyasi kulisler hareketlendi. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirildiği süreçte dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, Altılı Masa döneminde Kılıçdaroğlu’yla birlikte hareket eden muhalefet liderlerinden biri, eski CHP liderini telefonla arayarak tebrik etti. Siyasi kulislerde konuşulan ismin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olduğu öne sürüldü.

GÖZLER DEVA PARTİSİ’NE ÇEVRİLDİ

Kulis bilgisi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, DEVA Partisi cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan bir değerlendirme yapmadı.

Siyasi çevrelerde, söz konusu iddianın CHP’deki yeni yönetim tartışmaları ve muhalefet blokundaki olası yeni denklemler açısından önemli olduğu yorumları yapıldı.

BUTLAN KARARI SONRASI TEMAS TRAFİĞİ İDDİASI

Öte yandan dış basın ve Ankara kulislerinde, “Mutlak Butlan” kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun farklı siyasi parti liderleriyle temas kurabileceği yönünde iddialar da gündeme geldi. Bazı haberlerde Kılıçdaroğlu’nun süreçle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla çeşitli liderlerle görüşmeler gerçekleştirebileceği öne sürüldü.

CHP’de yaşanan gelişmelerin ardından parti içindeki dengelerin nasıl şekilleneceği ve muhalefet cephesindeki ilişkilerin nasıl etkileneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

ALTILI MASA SÜRECİNDE YAKIN TEMAS KURMUŞLARDI

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan, 2023 seçim sürecinde Altılı Masa çatısı altında uzun süre birlikte siyaset yürütmüştü. DEVA Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen partiler arasında yer almıştı. İki isim sonraki süreçte de zaman zaman ortak programlarda ve siyasi temaslarda bir araya gelmişti.

