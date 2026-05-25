İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

25.05.2026 23:21
Mahkemenin butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık görevine yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le ilgili yeni kararlar alacağı öne sürüldü. Kulislerdeki iddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun ekibinin yaptığı görüşmelerin ardından TBMM yönetiminin Özel'in "grup başkanlığının geçersiz olduğunu ilettiğini, bayramdan sonra Özel'in bu ünvanı kullanamayacağı belirtildi.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in TBMM’deki konumuna yönelik yeni hamleler yapacağı iddia edildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL İLE İLGİLİ YENİ HAMLELER

Kılıçdaroğlu ile görüşen TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in aktardıklarına göre, Kılıçdaroğlu’nun ekibi Meclis yönetimiyle görüşerek Özgür Özel’in geçtiğimiz günlerde seçildiği "grup başkanlığı" unvanının hukuken geçersiz olduğunu iletti. Bu doğrultuda, Özel'in bayram sonrasından itibaren bu unvanı ve yetkileri kullanamayacağı belirtiliyor.

"ÖZGÜR ÖZEL VE EKİBİNİN PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINABİLİR"

Atik söz konusu iddialarla ilgili şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu'nun, partiyi kaosa sürükleyen ve öne çıkan 10 milletvekili ile Özgür Özel dahil birçok ismin parti üyeliğini "askıya alma" yetkisi bulunuyor. Herhangi bir disiplin süreci veya rapor beklemeden uygulanabilecek bu tedbir benzeri yetki devreye girerse, Özgür Özel ve ekibi hiçbir parti faaliyetine katılamayacak, delegelik haklarını kullanamayacak. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun bu yetkiyi kullanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konuşuluyor.

"ÖZEL'İN GRUP BAŞKANLIĞI ÜNVANI DA ELİNDEN ALINACAK"

Kılıçdaroğlu ekibi, Meclis yönetimi ile görüşüyorlar. Başkanlık 'bu grup başkanlığı geçersizdir' demiş. Meclis'in İnternet sitesindeki grup başkanı ifadesiyle ilgili düzeltme yapılacak. Bayramdan sonra genel merkezden meclise yazı gönderilecek ve grup başkanı unvanını kullanamayacak. Özel, odayı boşaltacak, arabaları verecek. Grup Başkanı tartışması bitecek. Ya Meclis kaldıracak ya da Kılıçdaroğlu imzalı yazı gidecek."

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:35
23:25
22:14
21:55
21:24
20:28
