Tahliye sırasında Özel'in makam katında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ait “Özgür Özel İletişim” adlı X hesabından, dün yaşanan polis müdahalesi sırasında CHP Genel Merkezi’nde kaydedilen yeni görüntüler paylaşıldı.

“ÖNCE KADINLAR” SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan videoda, “Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in 12. kattaki makamının, tahliye edilmesinden saniyeler önceki görüntüleri… ‘Önce kadınlar…’” ifadeleri yer aldı.

POLİSİN MÜDAHALESİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Görüntülerde, polisin CHP Genel Merkezi’ne otoparktaki zincirleri ve demir kapıyı kırarak giriş yaptığı anlar ile biber gazlı müdahale sırasında yaşananlar yer aldı.

“YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ”

Biber gazından etkilenmemek için bazı partililerin gaz maskesi taktığı görülürken, Özgür Özel’in makam katı boşaltılırken önce kadın çalışanların asansörle indirilmesini istediği duyuldu. O sırada çalışanların “Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attığı görüldü.