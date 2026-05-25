MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı

25.05.2026 11:29
CHP hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye en yakın isimlerden olan Feti Yıldız hukuki görüşünü açıkladı. Yıldız, Siyasi Partiler Kanunu'nu işaret ederek Asliye Hukuk Mahkemesi’nin mutlak butlan kararını vermeye yetkisi olmadığını savundu.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararı tartışmaları sürerken dikkat çeken bir çıkışta bulundu. 

Yıldız, siyasi partilerin seçimlerine ilişkin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesinin 11. fıkrası yürürlükteyken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti. Yıldız, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yetki alanının ise sadece genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerle sınırlı olduğunu ifade etti.

"ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN YETKİ ALANI GENEL KURUL SEÇİMİNE KADARDIR"

Yıldız, siyasi partilerin seçimlerine ilişkin uyuşmazlıklarda uygulanacak mevzuata ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldız paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"2820 sayıl Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. madde, 11. fıkrası mevcutken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’nun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir."

2820 SAYILI KANUN'UN İLGİLİ HÜKMÜ NE DİYOR?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun "Seçimlerin Yapılması" başlıklı 21. maddesinin 11. fıkrasında, siyasi partilerin büyük kongreleri ile il ve ilçe kongrelerinde yapılan seçimler ve bu seçimlere ilişkin itirazların seçim kurullarınca incelenip karara bağlanacağı düzenleniyor. Söz konusu fıkra şöyle:

HAKİM 1-2 AYDAN FAZLA SÜRE OLMAMAK KAYDIYSA SEÇİMLERİN YENİLENECEĞİ TARİHİ TESPİT EDER

"Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Erdemanar Hakan Erdemanar:
    BU İŞLER İÇİN EN İDEALİ..İSTİKLAL MAHKEMESİ..BAK HERKES İŞİNİ NASIL DÜZGÜN YAPAR.. 2 0 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bunlar önce mevzuatı öğrensin. Önüne gelen koltuğa oturuyor 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
