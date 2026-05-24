CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı

24.05.2026 15:27
CHP Genel Merkezi’ndeki tahliye operasyonu sürerken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yıldız, Siyasi Partiler Kanunu’nun 121. maddesine dikkat çekerek seçim kurulları ile hukuk mahkemeleri arasında yetki karmaşası yaşandığını söyledi. Yıldız “Bu hüküm yürürlükten kaldırılmadıkça seçim yargısı ile hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasını bitiremeyiz” ifadelerini kullandı.

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan kriz, Genel Merkez’e yönelik tahliye operasyonuyla yeni bir aşamaya taşınırken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Onlarca polisin CHP Genel Merkezi’ne girdiği ve tahliye sürecinin sürdüğü sırada Yıldız, siyasi partilerle ilgili yargı süreçlerinde yaşanan yetki karmaşasına işaret etti.

POLİS GENEL MERKEZDE, SİYASETTE TANSİYON YÜKSEK

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde başlayan arbede ve tahliye gerginliği gün boyunca devam etti. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin mahkeme kararının uygulanmasını istemesi, mevcut yönetimin ise genel merkezde bekleyişini sürdürmesiyle kriz daha da derinleşti.

CHP heyetinin İçişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından polis ekipleri tahliye sürecini başlatmak üzere Genel Merkez’e girdi. Müdahale sırasında bina çevresinde tansiyon yükselirken, gelişmeler siyaset gündeminin ilk sırasına yerleşti.

FETİ YILDIZ’DAN “YETKİ KARMAŞASI” MESAJI

Tahliye operasyonu sürerken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Siyasi Partiler Kanunu’na dikkat çekti.

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Siyasi Partiler Kanunu m.121/1’de yapılan düzenlemeye göre; ‘Türk Kanunu Medenisi ile Dernekler Kanunu’nun ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri siyasi partiler hakkında da uygulanır.’ hükmü yürürlükten kaldırılmadıkça; seçim kurulları yani seçim yargısı ile hukuk mahkemeleri arasında ortaya çıkan yetki karmaşasını bitiremeyiz.”

CHP KRİZİNDE HUKUK TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Yıldız’ın açıklaması, CHP’deki mutlak butlan kararı sonrası başlayan hukuki tartışmaların yeni bir boyut kazandığı şeklinde yorumlandı.

CHP cephesinde kararın siyasi operasyon olduğu savunulurken, Kılıçdaroğlu tarafı mahkeme kararının uygulanması gerektiğini belirtiyor. Genel Merkez’in teslimi için yapılan başvurular, polis müdahalesi ve tahliye süreci, siyasi partilerin iç işleyişinde hangi yargı merciinin yetkili olduğu tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

GÖZLER ANKARA’DAKİ GELİŞMELERDE

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tahliye operasyonu sonrası siyasi partilerden art arda açıklamalar gelirken, MHP’li Feti Yıldız’ın hukuk vurgusu dikkat çekti.

Ankara’da tansiyon yüksek seyrederken, CHP’deki yönetim krizi ve Genel Merkez’deki tahliye sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

