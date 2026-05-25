Yıldırım: Fenerbahçe'yi Tecrübe İle Kurtaracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yıldırım: Fenerbahçe'yi Tecrübe İle Kurtaracağız

Yıldırım: Fenerbahçe\'yi Tecrübe İle Kurtaracağız
25.05.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin sorunlarını tecrübe ile çözeceklerini ve 1 yıl başkanlık yapacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpteki sorunların tecrübeyle çözüleceğini belirterek, "Onun için yola çıktık. Ben 1 yıl başkanlık yapacağım. Bana ne kazandırır, 1 yıl sonra yine seçim var. Biz bütün bu riskleri aldığımıza göre; inanıyoruz ki bu akan kanı biz durduracağız. Bizden başka kimse durduramaz" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olan Aziz Yıldırım seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, İstanbul Kuyumcular Odası'nda kahvaltı programına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, önümüzdeki sezonda şampiyonluğun çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Fenerbahçe 4 yıl benimle, 4 yıl da ben ve arkadaşlarımdan sonra istenen başarılı istikrarı yakalayamadı. Toplamda Fenerbahçe tarihinde olmayan bir durum. En fazla 7 sene, 1989-1996 yılları arasında şampiyon olamadığı süre vardı. Diğer yıllarda 3-4 senede şampiyonlukları var. Fenerbahçe öyle bir noktaya geldi ki rakipleriyle baş edecek pozisyonda değil çünkü güçlü yönetimleri yok. Para her şey değil, para her şeyi çözmez. Paranın yanında akıl da olması lazım. Aklın verdiği güç olması lazım. Bunlar bir araya gelirse değer olur. Biz bu sene eğer şampiyon olamazsak uzun yıllar şampiyon olamayız. Onu da halledecek, çözecek tecrübedir. Tecrübe olmazsa çözülmez. Onun için yola çıktık. Ben 1 yıl başkanlık yapacağım. Bana ne kazandırır? Yönetimdeki arkadaşlarıma ne kazandırır? 1 yıl sonra yine seçim var. Eğer biz başarılı olamazsak, herhangi bir problem yaşarsak 1 sene sonra yapılacak seçimde zaten oy vermezsiniz. Biz bütün bu riskleri aldığımıza göre; inanıyoruz ki bu akan kanı biz durduracağız. Bizden başka kimse durduramaz" ifadelerini kullandı.

"Eylül ayında yapılan seçim camiaya zarar verdi

Eski başkanlardan Ali Koç ile Mayıs 2025'te görüşme yaptığını söyleyen Yıldırım, bu görüşmenin detaylarını şöyle aktardı:

"Mayıs ayında Ali Koç bana geldi. Yanında Hulusi Belgü vardı. Ben de Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Beyi (Mosturoğlu) davet ettim. Dörtlü toplantı yaptık. Kendisine, 'Haziran ayında seçim yapalım eylüle bırakma' dedim. 'Eylüle bırakırsan bu kulübe zarar verir. Hem sen seçilirsen zararlı hem genel kulüp zararlı. Seçim için kamuoyuna de ki; 'Ben 1 yıl daha görevde kalmak istiyorum. Bana destek verin, eğer başarılı olamazsam bırakırım. Başkan adaylarıyla da konuş' dedim. Onlara da 'Ben 1 yıl sonra bırakmak istiyorum. Başarılı olursam zaten 2 yıl hakkım var devam ederim' de dedim. 'Eğer ikna edemediğin başkan adayı varsa onlarla ben görüşeceğim' dedim. 'Tamam, Dubai'ye gideyim geleyim' dedi. Dubai'ye gitti geldi, bana bir daha uğramadı. Seçimi eylül ayına koydular. Eylüle koyunca camiaya zarar verdi."

"Bütün oyuncular sezon öncesine hazır gelecek"

Eski sporculardan oluşan bir futbol aklı oluşturduklarını vurgulayan Başkan Adayı Yıldırım, "Akşam eve gidince yine bana yazılan raporu okudum. İki tane santrfor alacağız. İki santrforun da isimleri belli. Onlarla ve kulüplerle görüşmeler devam ediyor. Ben yurt dışına gidiyorum. Onların menajerleri gelecek, benimle buluşacaklar, onlarla son konuşmaları yapacağım. Bu isimleri seçimden önce açıklarız. Takım oluşturmamız lazım. Çok yıldız getirdik, bir şey yapmıyor, takım yapacağız. İhtiyaç iki tane golcü alacağız. Onlardan sonra diğer eksik bölgeleri de tamamlayacağız. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Mevcut kadrodan göndereceğimiz, gitmek isteyenler olursa veya bizim göndermek istediğimiz olursa bunları çözersek o zaman yeni başka oyunculara da bakabiliriz. İlk hedef 15 Haziran'a kadar, sezon başlangıcına kadar halletmek. İlk defa Fenerbahçe benim olduğum yıllar da dahil bütün oyuncular hazır gelecek. Çünkü bir kısmı Dünya Kupası'na gitmiyor. Söylediğim oyuncularda da öyle bir şansımız var" şeklinde konuştu.

"1959 öncesi şampiyonlukların tescili kolay"

1959 yılı öncesi şampiyonlukların tescili ile ilgili gelen soruya ise Aziz Yıldırım, "Bizim istediğimiz, 1959 yılından önce 19+9 şampiyonluğumuz var diyoruz. Göğsüne de hakkın olanı (yıldız) koyabilirsin. Biz yıldız tescilini, her yıl şampiyonluğu kanıtlayan bir olayı maddi bir yerlerde bağlarsak o zaman problem olur. Bizim şampiyonluğumuzu tescil et diyorsan o kolay. Onların tescil etmesine de gerek yok. Biz zaten tespit edip göndereceğiz kendilerine. Bakın bizim şu kadar şampiyonluğumuz var ister tescil et, ister etme ben buraya yıldızı koydum. Beşiktaş'a 2 tane şampiyonluk ilave ettiler, yayın haklarında şampiyonluk primi alıyor mu? Bunu yaptığınız zaman, tüm şampiyonlukları topladığınız zaman fazla oluyor. 2 tane fazlalık var orada. Parayı alırken o 2 taneyi de ilave ediyorlar" yanıtını verdi.

Konuşmaların ardından Aziz Yıldırım'a, Kuyumcular Odası'ndan plaket takdim edildi. Program sonunda Yıldırım'ın çıkışı esnasında sarı-lacivertli taraftarlar bina önünde meşale yakarken, sloganlarla destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldırım: Fenerbahçe'yi Tecrübe İle Kurtaracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Dünya Kupası kampı ABD’den Meksika’ya alındı İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor
Real Madrid ve Barcelona’ya kafa tutuyorlardı Küme düştüler Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler
TBMM’ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti TBMM'ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
Acun Ilıcalı’nın isteği İngiltere’yi salladı: Ben bu şekilde yapamam Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam
Ali Mahir Başarır, arbedede gazeteciye tokat attı Ali Mahir Başarır, arbedede gazeteciye tokat attı

13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
13:27
Galatasaray’ın tavrı belli Benfica’dan Yunus Akgün için yeni hamle
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle
13:05
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
CHP'de yeni dönem! "Mutlak butlan" kararı kapıya asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 13:50:53. #7.12#
SON DAKİKA: Yıldırım: Fenerbahçe'yi Tecrübe İle Kurtaracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.