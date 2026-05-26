Güzelbahçe Belediyesi\'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelbahçe belediyesine operasyon düzenledi.

İMAR MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonundaki operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve belediye imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.

BİNADAKİ ARAMALAR SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ediyor.

MUSTAFA GÜNAY KİMDİR?

Mustafa Günay, 1962 yılında Malatya’da doğdu. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra 1985 yılında kamuda görev yapmaya başlayan Günay, Türkiye’nin farklı şehirlerinde kamu görevlisi olarak hizmet verdi. Emekliliğinin ardından 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılarak aktif siyasete adım attı.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunan Mustafa Günay, ilçe yönetiminde eğitimden sorumlu başkan yardımcılığı, ilçe sekreterliği ve örgütten sorumlu başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2010-2023 yılları arasında Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2024 yerel seçimlerinde CHP’den Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Günay, evli ve iki çocuk babasıdır.