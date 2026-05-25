Yasa dışı bahis örgütünün kuryeleri, aklanan milyonlarca lirayı 5 liralık banknotla teslim almış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasa dışı bahis örgütünün kuryeleri, aklanan milyonlarca lirayı 5 liralık banknotla teslim almış

Yasa dışı bahis örgütünün kuryeleri, aklanan milyonlarca lirayı 5 liralık banknotla teslim almış
25.05.2026 10:24  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen uluslararası finansal suç örgütünün, aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı.

ADANA merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen uluslararası finansal suç örgütünün, aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. Seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknotu örgüt ile döviz bürosu ve kuyumcular arasında parola olarak kullanan kuryelerin, kendine teslim edilen döviz, altın ve TL'yi alarak, doğrudan örgüt liderine ulaştırdığı belirtildi. Kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2024 yılında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik, Serdal Tanak'ın evine düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kripto para üretim cihazı ile dijital materyaller ele geçirdi. Gözaltına alınıp, tutuklanan Tanak'ın cep telefonu şifresini kıran siber polisi, cihazda yaptığı incelemede uluslararası düzeyde yasa dışı bahis şebekesini deşifre etti. Örgütün şeması ve faaliyetlerine ilişkin yapılan yazışmaları inceleyen polis, savcılık izniyle delil toplamaya başladı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Siber polisinin başlattığı teknik ve fiziki takipte, 'Yasa dışı bahis', 'Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği belirlenen örgütün, suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.

200 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

Banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları incelendiğinde özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlenen örgütün, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) analizi ve soruşturma kapsamındaki mali incelemelerde; yaklaşık 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Hakkındaki suç detaylarına ulaşıldığı öne sürülen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da istenen MASAK raporlarının ardından soruşturma dosyasına katıldı.

YÜZDE 70 PAY ALIYORMUŞ

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olduğu öğrenilen Selahattin Akın Uzun'un, örgütü yurt dışından yönettiği belirtildi. Karadağ ve KKTC'de bağlantıları bulunduğu belirlenen Uzun'un KKTC'yi bir operasyon merkezi olarak kullandığı, dijital veriler içinse 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişki kurduğu tespit edildi. Örgüt üyelerinin 'Akın abi' olarak hitap ettiği Uzun'un, örgüt içindeki kar payının yüzde 70 olduğu, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlar halinde denetlediği saptandı.

198 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı Selahattin Akın Uzun'un da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde belirlenen adreslere 14 Mayıs'ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, Uzun ve Kütahyalı'nın da arasında olduğu 161 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu.

AKLANAN PARADAN YÜZDE 10 KOMİSYON

Polisin teknik ve fiziki takibi sırasında örgüt üyelerinin, aklanan parayı kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. Kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, aynı banknotun fotoğrafının da Kapalı Çarşı ve Adana'daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği belirlendi. Kuryenin, parola gibi kullanılan 5 liralık banknotu gösterdiği kuyumcu ve döviz büro yöneticileri, kendi hesaplarına aklanıp gönderilen paraları nakit olarak bu kuryeye valizle teslim ettiği saptandı. Bu yöntemle milyonlarca liralık nakdin döviz, TL ve altına çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı öğrenildi. Operasyonda el konulan ve kayyım atanan kuyumcu ve döviz bürolarının, bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.

135 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 154'ü 17 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevindeki Serdal Tanak'ın da aralarında bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa dışı bahis örgütünün kuryeleri, aklanan milyonlarca lirayı 5 liralık banknotla teslim almış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı
Kombi bakımı kavgaya dönüştü: Teknisyen yaralandı Kombi bakımı kavgaya dönüştü: Teknisyen yaralandı
Hatay selinde kaybolan Musa Paşa toprağa verildi Hatay selinde kaybolan Musa Paşa toprağa verildi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez’e geldi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e geldi
CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü İşte ilettikleri talep CHP heyeti, Bakan Çiftçi ile görüştü! İşte ilettikleri talep
CHP Genel Merkezi’nde arbede Onlarca polis içeri girdi CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
DEM Parti’den CHP Genel Merkezi’ne polis operasyonuna ilk tepki DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
CHP Genel Merkezi’nin içi savaş alanına döndü Göz gözü görmüyor CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi

10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
10:06
Villarreal, Atletico Madrid’i resmen paramparça etti
Villarreal, Atletico Madrid'i resmen paramparça etti
09:54
Galiptir bu yolda mağlup Premier Lig’den düştüler
Galiptir bu yolda mağlup! Premier Lig’den düştüler
09:38
Ederson’dan İlkay’a büyük ayıp
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp
09:30
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
08:14
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
07:12
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
06:22
ABD’den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir
ABD'den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir
01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
01:01
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
00:03
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
21:10
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası
"Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:27:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Yasa dışı bahis örgütünün kuryeleri, aklanan milyonlarca lirayı 5 liralık banknotla teslim almış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.