Davutoğlu'ndan Bilgi Üniversitesi Açıklaması

25.05.2026 09:25
Davutoğlu, üniversitenin kapatma kararının geri çekilmesine dair güven sorunu gündeme getirdi.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili verilen kapatma kararının geri çekilmesine ilişkin özellikle karar alma sürecindeki tutarsızlığa dikkati çekerek, 48 saat içerisinde birbirine tamamen zıt iki karar alınmasının devlet ve sistem açısından ciddi bir güven sorunu oluşturduğunu vurguladı.

Ahmet Davutoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Bilgi Üniversitesi ile kapatma kararının geri çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üniversiteyle ilgili yanlış karardan dönülmüş olmasının doğru olduğunu ifade ederek, süreç boyunca büyük bir stres yaşayan öğrencilere, velilere ve akademisyenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Davutoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Bilgi Üniversitesi ile ilgili alınan son derece yanlış karardan dönülmüş olması doğru olmuştur. Final sınavları öncesi büyük bir stres yaşamış olan öğrencilerimize, velilerimize ve değerli meslektaşlarım akademisyenlerimize geçmiş olsun diyorum. Ancak 48 saat içinde birbirine taban tabana zıt iki çelişkili kararın alınmış olması devlete ve sisteme güven açısından son derece ürkütücüdür."

Devlet öngörülebilir bir hukuk düzeninin teminatı, sistem ise bu düzenin işleyiş mekanizmasıdır. Kurumların bir gecede hiçbir gerekçe sunulmadan bir kararla kapatılıp, 48 saat sonra bir başka kararla yine hiçbir açıklama yapılmadan tekrar açılması toplumda belirsizlikten kaynaklanan bir kaos iklimini hakim kılar. Devlet kurumsal süreklilik ile yaşar. Kurumları süreksizliğe mahküm eden bir devlet kendi bekasını tehdit eder."

Politika, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

