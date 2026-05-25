Gaziantep'te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi

25.05.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dedesinin aracıyla ezilen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dedesinin geri manevra yaptığı aracın altında kalan 1,5 yaşındaki bebek, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Yavuzeli ilçesi kırsal Aşağıkekliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dede S.V.A. evinin bahçesinde aracındaki malzemeleri indirdikten sonra aracını geri almak isterken, aracın arkasında bulunan 1,5 yaşındaki torunu Naime Avcı'yı fark etmeyerek çarptı. Aracın altında kalan bebek ağır yaralanırken durumu fark eden dede ve diğer aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Gaziantep'te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi

DEDE, İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

 İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde 1,5 yaşındaki küçük Naime'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Aşağıkekliktepe Mahallesi'nde defnedildi.

Olay sonrası gözaltına alınan dede S.V.A., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Dünya Kupası kampı ABD’den Meksika’ya alındı İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor
Real Madrid ve Barcelona’ya kafa tutuyorlardı Küme düştüler Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler
TBMM’ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti TBMM'ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
Acun Ilıcalı’nın isteği İngiltere’yi salladı: Ben bu şekilde yapamam Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam
Ali Mahir Başarır, arbedede gazeteciye tokat attı Ali Mahir Başarır, arbedede gazeteciye tokat attı

13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Çatışma CHP’lilerin kendi içinde
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Çatışma CHP'lilerin kendi içinde
13:27
Galatasaray’ın tavrı belli Benfica’dan Yunus Akgün için yeni hamle
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle
13:05
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
CHP'de yeni dönem! "Mutlak butlan" kararı kapıya asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 13:40:27. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te acı olay: Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki torununu ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.