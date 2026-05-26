İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

26.05.2026 11:03
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk kez konuştu. Bakan Çiftçi, polis müdahalesinin devletin ya da güvenlik güçlerinin başlattığı bir süreç olmadığını savunarak, mahkeme kararının “yine CHP yönetiminin talebiyle” güvenlik birimleri tarafından uygulanmak zorunda kaldığını söyledi.

CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine yönelik polis müdahalesi ve süreçte ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelişmelerle ilgili hükümet cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. 

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazeteci Kemal Öztürk’e verdiği röportajda, müdahalenin iktidar ya da güvenlik güçleri tarafından başlatılmadığını, CHP içinden gelen hukuki başvuruların sonucu olduğunu savundu. Çiftçi’nin açıklamasında en dikkat çeken bölüm, polis müdahalesinin “CHP yönetiminin talebiyle” yapıldığını söylemesi oldu.

“MAHKEME KARARI CHP YÖNETİMİNİN TALEBİYLE UYGULANDI”

Bakan Çiftçi, CHP Genel Merkezi’ne polislerin girmesine ilişkin soruya, sürecin CHP içindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başladığını söyledi.

Çiftçi, devamında mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin taleplerin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne iletildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Ortaya çıkan tablo, güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukukî bir sürecin zorunlu sonucudur.”

Çiftçi, CHP içindeki tarafların kendi aralarında anlaşamadığını belirterek, “Mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN AVUKATININ DİLEKÇESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Bakan Çiftçi’nin bu açıklaması, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği dilekçeyi yeniden gündeme taşıdı. 

Celal Çelik imzalı dilekçede, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesi dosyası gerekçe gösterilerek, CHP Genel Merkezi’nin Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması talep edilmişti.

Dilekçede, CHP’nin temsil yetkisinin Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine ait olduğu savunulmuş, Genel Merkez’in boşaltılmadığı belirtilerek emniyetten müdahale istenmişti.

“GÜVENLİK GÜÇLERİ PARTİ İÇİ TARTIŞMANIN TARAFI OLAMAZ”

İçişleri Bakanı Çiftçi, güvenlik birimlerinin siyasi bir tartışmanın ya da parti içi gerilimin tarafı olamayacağını söyledi. Çiftçi, “Güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın, bir parti içi tartışmanın ya da gerilimin tarafı olamaz. Güvenlik güçlerimiz, mahkeme kararlarının uygulanması ve kamu düzeninin korunması sorumluluğu çerçevesinde görev yapmıştır” ifadelerini kullandı.

“ZOR KULLANMADA SINIR AŞIMI YOK”

CHP Genel Merkezi’nde biber gazı kullanılması, kapıların kırılması ve binaya polis müdahalesi yapılmasına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Çiftçi, güvenlik güçlerinin orantılılık ilkesi içinde hareket ettiğini savundu. Çiftçi, “Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir ve bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir” dedi.

“CHP HEYETİYLE GÖRÜŞÜLDÜ”

Bakan Çiftçi, CHP Genel Merkezi’nin diyalogla boşaltılıp boşaltılamayacağı yönündeki soruya da yanıt verdi. CHP’den gelen bir heyetin randevu talebine olumlu cevap verildiğini ve heyetle görüştüğünü belirten Çiftçi, parti içindeki tarafların kendi aralarında anlaşmaları ve Genel Merkez’in kendi iradeleriyle boşaltılması için zaman tanındığını söyledi.

Çiftçi, buna rağmen CHP içindeki davalı ve davacı tarafların uzlaşamadığını, bunun üzerine mahkeme kararının güvenlik birimleri tarafından uygulandığını ifade etti.

Kaynak: Karar Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı, Mustafa Çiftçi, Politika, Güncel, Polis, Son Dakika

