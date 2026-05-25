Kırşehir'de 830 Kilo İnek 300 Bin TL'ye Satıldı - Son Dakika
Kırşehir'de 830 Kilo İnek 300 Bin TL'ye Satıldı

25.05.2026 16:38
Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'nda 830 kilo inek 300 bin TL'ye alıcı buldu, hayvan fiyatları otomobil ile yarışıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'nda satışa çıkarılan 830 kilo ağırlığındaki inek, 300 bin TL'ye alıcı buldu. Besiciler; büyükbaş hayvan fiyatlarının otomobil fiyatlarıyla yarıştığını belirtirken, pazarda yoğunluğun artmasının beklendiği ifade edildi.

Muş'tan Kırşehir'e hayvan satışı için gelen besici Can Sönmez, yaylım ineğini 300 bin TL'ye sattığını söyledi. Hayvanlarının yayla malı olduğunu belirten Sönmez; "Hayvanlarımız yayla malı. 830 kilogram ağırlığındaki ineğimizi 300 bin TL'ye verdik. Galeriye gitsek bir araba alabiliriz. Geçtiğimiz seneye oranla bu yıl daha iyi" dedi. Yaklaşık 2 yıllık emeğinin karşılığını almak için hayvanını canlı hayvan pazarına getiren besici Asım Bıyıklı ise hayvanlarına uzun süre özenle baktıklarını ifade etti. Bıyıklı; "2 yıl boyunca hayvanlarımızı besledik ve baktık. Hayvanlar 6-7 ay yaylımda kaldı, kalan dönemi ise kuru beside geçti. Hayvanımıza 275 bin TL istiyoruz" diye konuştu.

Canlı Hayvan Pazarı Genel Sekreteri Battal Çelik de pazardaki hareketliliğe dikkat çekerek, büyükbaş hayvanların yaklaşık yüzde 60'ının satıldığını söyledi. Vatandaşların büyükbaş hayvanlara yöneldiğini aktaran Çelik; "İnsanlar büyükbaş hayvanlara yöneldi. 6-7 kişi ortaklaşa hayvan alıyor" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

