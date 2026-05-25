Hakan Safi\'den Aziz Yıldırım\'a olay gönderme: Buralara gelip patronluk taslayamaz

25.05.2026 16:37
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın geride bıraktığımız günlerde Şanlıurfa'da yaptığı söylemlere değinen Hakan Safi, ''Ben hiç kimsenin adamı değilim. Geçen hafta burada diğer adayımızın ziyareti sırasında yaşanan nahoş olaylar asla kabul edilemez. Hiç kimse bu kulübün sahibi değildir ve buralara gelip patronluk taslayamaz'' dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret etti. Hakan Safi, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelerek kulüp üyeleri veya taraftarlar için farklı projeler üreteceğini anlattı.

''BURALARA GELİP PATRONLUK TASLAYAMAZ''

Yoğun seçim çalışması yaptığını aktaran Safi, bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın geride bıraktığımız günlerde Şanlıurfa'da yaptığı söylemlere değinerek, "İnşallah güzel bir seçim olacak. Ben hiç kimsenin adamı değilim. Geçen hafta burada diğer adayımızın ziyareti sırasında yaşanan nahoş olaylar asla kabul edilemez. Fenerbahçe’nin gerçek sahibi sizlersiniz. Bizler sadece sizler adına kulübü yönetmeye talip olan arkadaşlarınızız. Hiç kimse bu kulübün sahibi değildir ve buralara gelip patronluk taslayamaz. Biz yenilikçiler olarak gelenekçilere karşı bir rekabet içindeyiz. Dünle uğraşan müflis tüccar gibidir. Dün bitti, artık yarına bakmak gerekiyor." dedi. 

''BİZ DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜYÜZ''

Sözlerine devam eden Hakan Safi, "Koltuklar emanettir, camiadan alacağımız teveccüh ile buraları sizlerle yönetmeye talip olacağız." ifadesini kullanan Safi, "İnşallah çıktığımız bu yolda rabbim bizleri utandırmasın. Eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz. Fenerbahçe bir kulüptür bu takıma gelen başkanlar başarılı olmak zorundadır. Fenerbahçe'nin genlerinde ve özünde şampiyonluklar vardır. Dün ile yaşayamayız, her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım. Biz de onun için buralara talip olduk. İştahımızla yeteneğimizle cesaretimizle maddi ve manevi varlığımızla Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyoruz." yorumunda bulundu.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, Şanlıurfalı kongre üyeleri ile yaptığı konuşmada Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği'ni hedef alarak, "Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği karşı rakibi destekleyeceğini açıklamıştı, onlara diyecek sözüm yok. Onları taraftarlarımıza havale ediyorum." demişti. 

Çiğdem Sidar Ceylan
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 16:55:24. #7.12#
