Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

25.05.2026 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adı Fenerbahçe ile anılan Porto teknik direktör Francesco Farioli, geleceğine dair kararı verdi. Porto'da mutlu olduğu belirtilen Farioli'nin gelecek sezonda da Porto'nun başında görev yapacağı belirtildi.

Son dönemde adı Fenerbahçe ile sıkça anılan İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği netlik kazandı. 

FARIOLI, PORTO'DA KALACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Portekiz Ligi'nde Porto'yu şampiyonluğa ulaştırarak büyük bir başarıya imza atan genç çalıştırıcı, önümüzdeki sezonda da Porto'nun başında kalma kararı aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Portekiz'de ve kulübünde oldukça mutlu olduğu belirtilen İtalyan teknik direktörün bu kararında, Porto'nun gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması kritik bir rol oynadı. Başarılı çalıştırıcının, Porto Başkanı Andre Villas-Boas ile şimdiden bir araya gelerek yeni sezonun kadro ve transfer planlaması üzerine görüşmelere başladığı bildirildi.

İDDİALAR NEYDİ?

Türkiye'de daha önce Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor'u çalıştıran Farioli'nin ismi, Fenerbahçe'deki seçim hareketliliğiyle birlikte gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör listesinde İtalyan hocanın ilk sıralarda yer aldığı iddia edilmişti. 

Francesco Farioli, Hakan Safi, Fenerbahçe, Futbol, Porto, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart
8. Etnospor Kültür Festivali’nde görkemli kapanış 8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış
Arda Turan’dan duygusal bayram mesajı Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray için büyük fedakarlık Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
CHP Genel Merkezi’nde yaşananlar dünya basınında CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar dünya basınında
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki

16:35
Yok artık Mourinho Daha gitmeden Real Madrid’i büyük zarara soktu
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 16:51:59. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.