Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

Son dönemde adı Fenerbahçe ile sıkça anılan İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin kariyerine hangi takımda devam edeceği netlik kazandı.

FARIOLI, PORTO'DA KALACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Portekiz Ligi'nde Porto'yu şampiyonluğa ulaştırarak büyük bir başarıya imza atan genç çalıştırıcı, önümüzdeki sezonda da Porto'nun başında kalma kararı aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Portekiz'de ve kulübünde oldukça mutlu olduğu belirtilen İtalyan teknik direktörün bu kararında, Porto'nun gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması kritik bir rol oynadı. Başarılı çalıştırıcının, Porto Başkanı Andre Villas-Boas ile şimdiden bir araya gelerek yeni sezonun kadro ve transfer planlaması üzerine görüşmelere başladığı bildirildi.

İDDİALAR NEYDİ?

Türkiye'de daha önce Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor'u çalıştıran Farioli'nin ismi, Fenerbahçe'deki seçim hareketliliğiyle birlikte gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi'nin teknik direktör listesinde İtalyan hocanın ilk sıralarda yer aldığı iddia edilmişti.