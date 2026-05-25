Zaniolo Udinese\'ye veda etti! Galatasaray\'a dönüyor

Süper Lig devi Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte İtalyan ekibi Udinese'de kiralanan Nicolo Zaniolo, sosyal medya hesabı üzerinden Udinese'ye veda etti.

SATIN ALMA OPSİYONU DEVREYE SOKULMA

Çizme temsilcisinin satın alma opsiyonunu henüz devreye sokmadığı süreçte İtalyan yıldızın yaptığı bu paylaşım, ayrılığı resmileştirdi. İtalyan yıldız, böylece yeni sezona Galatasaray'da başlayacak.

''UDINESE KALBİME GİRDİ"

Zaniolo, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamada, "Yılın başında bana bu sezonu nasıl hayal ettiğimi sorsalar, tam da bu şekilde tarif ederdim. Kendimi evimde hissettiren, futbol oynama isteğimi geri kazandıran ve her gün gülümseyerek sahaya gitmenin mutluluğunu yaşatan bir yer buldum. Saha dışında da bu muhteşem şehir bana ikinci oğlum Leonardo'yu ve hayatımın kadınıyla evliliğimi hediye etti! Ne diyebilirim ki... Her şey harika ve mükemmeldi! Şimdi biraz hak ettiğim tatili yapıp daha daha güçlü bir şekilde geri döneceğim çünkü ulaşmam gereken ve en azından bu yıl için askıda kalan birçok hedef var! Teşekkürler Udine ve teşekkürler Udinese, 2-3 ay önce de söylediğim gibi kalbime girdiniz ve ne olursa olsun oradan asla çıkmayacaksınız!" ifadelerine yer verdi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYON

İtalyan kulübünün yıldız oyuncuyu kadrosuna kalıcı olarak katabilmesi için önünde Galatasaray'a 10 milyon euro net bonservis bedeli ödemek ya da 5 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra bir sonraki satıştan Galatasaray'a %50 pay vermek gibi iki formül bulunuyordu.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki yıldı isim, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 34 resmi karşılaşmada 6 gol ve 6 asistlik bir skor katkısı sağlayarak göz doldurdu.