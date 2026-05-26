Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

26.05.2026 11:44
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin eski Parti Meclisi'nin göreve gelmesi için verdiği dilekçe kabul edildi.

Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu kendi yönetimini belirlemeye çalışıyor. Ankara 3. Genel İcra Dairesi, kurultay iptali kararının ardından göreve iade edilen CHP PM ve YDK üyelerine resmi tebligat yapılması yönündeki talebi kabul etti.

Onur Yusuf Üregen'in avukatı tarafından Ankara 3. Genel İcra Dairesi Müdürlüğü'ne verilen dilekçede, "Dosya kapsamında tedbiren göreve iade ve listeleri CHP Genel Merkezi tarafından dosyaya ibraz edilen CHP Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin göreve iade işlemlerinin yapılmasını ve tebligatlarını elden icra müdürlüğüne müracaat ederek tebellüğ etmelerine, bu şekilde tebellüğ etmeyenlerle ilgili daha sonra talebimiz üzerine tebligat çıkarılmasına karar verilmesini talep ederim." ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MAAŞ ÖDEME TALİMATI

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) çalışanların maaşları ile bayram ikramiyelerinin yatırılacağı ve hiçbir personelin mağdur edilmeyeceği belirtildi.

Kamuoyuna yansıyan "CHP'de maaş ödemeleri donduruldu" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Hiçbir personelin bu süreçte mağdur edilmeyeceği kaydedildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "Partideki işleyişte herhangi bir sıkıntı yok çalışan herkesin maaşlarının ödemesinin talimatı verildi." dedi.

İLK PM VE YDK TOPLANTILARI 1 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP Kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da toplanacak.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Kılıçdaroğlu'nun partinin, kurultayın ardından en yetkili organı olan PM'yi 1 Haziran Pazartesi saat 11.00'de toplaması planlanıyor. Toplantıda, PM üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak.

PM VE YDK ÜYELERİ GÖREVLERİNE İADE EDİLDİ

CHP'nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. Olağan Kurultay'ının sonucunda belirlenen PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyeleri, mahkeme kararıyla görevlerine iade edildi. Buna karşın, Kılıçdaroğlu'nun son PM'sinde yer alan bazı isimler, çeşitli sebeplerden ötürü bu PM'de görev alamayacak.

BELEDİYE BAŞKANI OLANLAR LİSTEDE YER ALAMAYACAK

Daha önce listede olan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer, belediye başkanı olmaları sebebiyle 60 kişilik PM'de yer alamayacak.

ALİ MAHİR BAŞARIR VE MURAT EMİR DE OLMAYACAK

Ayrıca Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca TBMM Başkanvekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ise CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunmaları sebebiyle PM'de bulunamayacak. Bunlara ek olarak, Eren Erdem partiden istifası ve eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise vefat etmesi sebebiyle PM'de olmayacak.

Bu durumda parti tüzüğüne göre, PM'nin yedek üyeleri, aldıkları oy oranı hesaba katılarak boşalan sandalyeleri dolduracak. O dönem PM yedek üyelerinden olan ve CHP'den istifa eden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi 15 kişilik yedek üye listesinde yer almayacak.

CHP'de 37'nci Olağan Kurultay'da oluşan PM listesinde şu isimler yer alıyordu;

1- Faik Öztrak (982)

2- Bülent Kuşoğlu (862)

3- Ali Öztunç (855)

4- Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (848)

5- Oğuz Kaan Salıcı (844)

6- Onursal Adıgüzel (836)

7- Umut Akdoğan (830)

8- Deniz Demir (825)

9- Gürsel Erol (824)

10- Erdoğan Toprak (819)

11- Selin Sayek Böke (794- K)

12- Veli Ağbaba (791)

13- Ahmet Akın (791)

14- Hakkı Suha Okay (762)

15- Ednan Arslan (743)

16- Gamze Akkuş İlgezdi (729 - K)

17- Zeynel Emre (723)

18- Murat Emir (720)

19- Tekin Bingöl (716)

20- Ulaş Karasu (688)

21- Gamze Taşcıer (681-K)

22- Gökan Zeybek (679)

23- Bülent Tezcan (676)

24- Orhan Sarıbal (675)

25- Seyit Torun (673)

26- Tahsin Tarhan (671)

27- Özgür Karabat (668)

28- Nurhayat Altaca Kayışoğlu (666 - K)

29- Gaye Usluer (661-K)

30- Muharrem Erkek (642)

31- Gökhan Günaydın (641)

32- Eren Erdem (637)

33- Hasan Baltacı (623)

34- Devrim Barış Çelik (612)

35- Gülizar Biçer Karaca (606 - K)

36- Nevaf Bilek (595)

37- Müslim Sarı (592)

38- Ali Mahir Başarır (576)

39- Aysu Bankoğlu (542 - K)

40- Yaşar Seyman (528 - K)

41- Candan Yüceer (520 - K)

42- Aylin Nazlıaka (515 - K)

43- Pınar Uzun (476 - K)

44- Ayça Taşkent (431- K)

45- Sevgi Kılıç (365 - K)

46- Erbil Aydınlık (355 - K)

47- Gökçe Gökçen (354 - K)

48- Ahmet Hakan Uyanık (349 -G)

49- Neslihan Hancıoğlu (336 - K)

50- Semra Dinçer (295 - K)

51- Gizem Özcan (293 - K)

52- Hasan Efe Uyar (293 - G)

