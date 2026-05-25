Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız
Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız

Rusya: Kiev'deki askeri merkezlere sistematik olarak saldıracağız
25.05.2026 17:27
Rusya, Ukrayna'nın Kiev'deki askeri sanayi tesisleri ile karar alma ve komuta merkezlerine sistematik saldırılar düzenleyeceğini duyurdu. Açıklamada, Ukrayna'nın Luhansk'taki saldırısına misilleme yapılacağı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesisleri ile karar alma ve komuta merkezlerine sistematik olarak saldırı düzenleyeceklerini bildirdi

LUHANSK'TAKİ KOLEJ SALDIRISINA MİSİLLEME YAPILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 22 Mayıs'ta Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki meslek kolejine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği anımsatıldı.

Açıklamada, "bu saldırının, Kiev yönetiminin Nazi ve terörist doğasını gösterdiği" belirtilerek, Ukrayna ve Batılı ülkelerin uluslararası insancıl hukuku çiğnediği vurgulandı.

"SİSTEMATİK SALDIRILAR DÜZENLEYECEĞİZ"

Son saldırıların "bardağı taşıran son damla" olduğu aktarılan açıklamada, "Bu koşullarda Rusya Silahlı Kuvvetleri, İHA'ların tasarlandığı, üretildiği, programlandığı ve kullanıma hazır edildiği merkezler dahil Kiev'deki askeri sanayi tesislerine yönelik sistematik olarak saldırılar düzenlemeye başlayacak. Kiev yönetimi, bu İHA'ları NATO uzmanlarının desteğiyle kullanıyor. Saldırılar, karar alma ve komuta merkezlerine de gerçekleştirilecek." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, yabancı uyruklu vatandaşlar, yabancı misyon temsilcilik çalışanları ve uluslararası örgüt temsilcilerine Kiev'i derhal terk etme, Ukraynalı vatandaşlara da askeri unsurlar ve yönetim binalarından uzak durma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

