Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale

Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapmayı planladığı miting alanının girişleri polis bariyerleriyle kapatıldı. Alana çok sayıda TOMA ve kolluk kuvveti sevk edildi.

VALİLİK: MİTİNG GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA YAPILABİLİR

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere gideceği Manisa öncesinde İzmir'de miting yapacağını açıkladı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan mitinge, İzmir Valiliği'nin "Cumhuriyet Meydanı'nın miting alanı olmadığı" için izin vermediği öğrenildi. Mitingin Gündoğdu Meydanı'nda yapılabileceği belirtildi. Ancak Özel'in ekibi miting yerini değiştirmeme kararı aldı.

GİRİŞLER BARİYERLERLE KAPATILDI

Bunun üzerine Cumhuriyet Meydanı'na girişler bariyerlerle kapatıldı, vatandaşlar alana alınmadı. Meydanın etrafında çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisinin yer alığı görüldü. Toplanan kalabalığa polis müdahale etti.

ÖZEL: İZİN BAŞVURUSUNA GEREK YOK

İzmir'e gelen Özgür Özel, mitingle ilgili yaptığı açıklamada "Arkadaşlar havaalanında bir karşılamadan ziyade bayramlaşmak istediğini söyledi. Planlanmış bir miting yok, o yüzden izin başvurusuna gerek yok. Partililerle merhabalaşıp bayramlaşacağız. O meydan il başkanlığımızın hemen yanında, korkmuşlar, meydanı çevirmişler, böyle bir şeye gerek yok. Millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz" dedi.

ÖZEL, GÜNDOĞDU MEYDANI'NA YÜRÜYOR

Cumhuriyet Meydanı miting alanı olmadığı için valilik tarafından mitinge izin verilmemesi üzerine Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık Gündoğdu Meydanı'na yürümeye başladı.