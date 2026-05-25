KAP bildirimi yapıldı! Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Başkan Dursun Özbek’in yeni yönetim kurulu listesinde yer almayan Hatipoğlu’nun istifası, kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi. KAP’a yapılan resmi açıklamada, ''Şirketimizin yönetim kurulu üyesi Sayın İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır'' denildi.
Özbek'in yeni dönemdeki yönetim ve yedek listeleri şöyle:
Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu
Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül
