Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

26.05.2026 11:50
Survivor'da Beyza'nın Sercan için ada değiştirmesinin ardından, yarışmadan diskalifiye edilen Seren Ay Çetin'in Sercan hakkındaki sözleri dikkat çekti. Çetin, "Sercan, bir kız kendisine güldüğünde veya iyi geçindiğinde hemen kendisinden hoşlanıldığını düşünüyor. Hatta Beyza’yla evlenmeyi falan düşünüyordu" ifadelerini kullandı.

Survivor 2026’dan diskalifiye edilen Seren Ay Çetin, yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Çetin, bu kez Survivor’ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sercan Yıldırım hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Sercan Yıldırım’ın Beyza Gemici’ye karşı yaklaşımını eleştiren Çetin, yarışma sırasında yaşanan samimiyetin yanlış anlaşıldığını savundu.

"KIZIN SICAKKANLILIĞINI YANLIŞ ALGILAMA DEDİM"

Seren Ay Çetin, Beyza’nın hayatında biri olduğunu Sercan’a defalarca söylediğini belirterek, “Kızın sana olan sıcakkanlı yaklaşımını farklı algılama” diyerek uyarıda bulunduğunu ifade etti.

Sercan’ın bu nedenle kendisine cephe aldığını söyleyen Çetin, yarışma boyunca yaşananların düşündüğünden daha farklı ilerlediğini ima etti.

“BEYZA’YLA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORDU”

Çetin’in en dikkat çeken açıklaması ise Beyza hakkında oldu. Seren Ay Çetin, “Sercan, bir kız kendisine güldüğünde veya iyi geçindiğinde hemen kendisinden hoşlanıldığını düşünüyor. Hatta Beyza’yla evlenmeyi falan düşünüyordu” ifadelerini kullandı.

Çetin ayrıca Sercan’ın daha önce Deniz’e karşı da benzer tavırlar sergilediğini öne sürerek, “Sercan’ın flörtöz yaklaşımları var” dedi.

NE OLMUŞTU?

Survivor’da büyük ses getiren olaylardan biri de Beyza Gemici’nin, Sercan Yıldırım’la görüşmek için yüzerek karşı takımın kamp alanına gitmesi olmuştu.

Durumu öğrenen Acun Ilıcalı ise konseyde Beyza’ya sert sözlerle yüklenmişti. Ilıcalı, “Seni ağaç altında Sercan ile buluyoruz. Bir de benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun” diyerek yarışmacıya tepki göstermişti. Yaşananların ardından adadan elenen Beyza'nın sevgilisi Kerimhan Duman'ın ise Beyza'yı takipten çıktığı görülmüştü.

