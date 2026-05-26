Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Survivor 2026’dan diskalifiye edilen Seren Ay Çetin, yarışma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Çetin, bu kez Survivor’ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sercan Yıldırım hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Sercan Yıldırım’ın Beyza Gemici’ye karşı yaklaşımını eleştiren Çetin, yarışma sırasında yaşanan samimiyetin yanlış anlaşıldığını savundu.

"KIZIN SICAKKANLILIĞINI YANLIŞ ALGILAMA DEDİM"

Seren Ay Çetin, Beyza’nın hayatında biri olduğunu Sercan’a defalarca söylediğini belirterek, “Kızın sana olan sıcakkanlı yaklaşımını farklı algılama” diyerek uyarıda bulunduğunu ifade etti.

Sercan’ın bu nedenle kendisine cephe aldığını söyleyen Çetin, yarışma boyunca yaşananların düşündüğünden daha farklı ilerlediğini ima etti.

“BEYZA’YLA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORDU”

Çetin’in en dikkat çeken açıklaması ise Beyza hakkında oldu. Seren Ay Çetin, “Sercan, bir kız kendisine güldüğünde veya iyi geçindiğinde hemen kendisinden hoşlanıldığını düşünüyor. Hatta Beyza’yla evlenmeyi falan düşünüyordu” ifadelerini kullandı.

Çetin ayrıca Sercan’ın daha önce Deniz’e karşı da benzer tavırlar sergilediğini öne sürerek, “Sercan’ın flörtöz yaklaşımları var” dedi.