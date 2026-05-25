3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin kaza öncesi paylaşımı yürekleri dağladı: Ölümden korkmuyorum aslında... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin kaza öncesi paylaşımı yürekleri dağladı: Ölümden korkmuyorum aslında...

3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin kaza öncesi paylaşımı yürekleri dağladı: Ölümden korkmuyorum aslında...
25.05.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da bayram tatiline giderken TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden Ali ve Melek Yıldız çifti ile 3 çocuğu için Trabzon’un Arsin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Aileden geriye mutluluk fotoğrafları kaldı. Annenin kazadan önce çocuğunu öptüğü fotoğrafı, "Ölümden korkmuyorum aslında korktuğum tek şey onun ‘anne’ diye seslendiğinde o sesi bulamaması" notuyla paylaştığı görüldü.

Giresun'da demir yüklü tırın arkadan çarpmasıyla 3 kardeş ile anne ve babaları hayatını kaybetmişti. Aile Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanırken aileden geriye kalan fotoğraflar ve paylaşımlar kahretti.

TIR, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPMIŞTI

Kaza, 23 Mayıs’ta Karadeniz Sahil Yolu Giresun Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden Musa Uzun (59) idaresindeki 55 K 4065 plakalı TIR, kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Ali Yıldız yönetimindeki 34 PMS 61 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, öndeki akrabası Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki 34 PNM 09 plakalı otomobile, o da Köksal Yusuf Halil (31) idaresindeki bir başka TIR'a çarptı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada, sürücü Ali Yıldız, eşi Melek ile çocukları Hamza (7), Hasan (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetti. Kazada Musa Uzun, Ferhat Yıldız, Rana Meltem Yıldız (20), Fatma Yıldız, İlhan Özdemir, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kazada ölen ailenin kızları Rana Meltem Yıldız’ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin kaza öncesi paylaşımı yürekleri dağladı: Ölümden korkmuyorum aslında...

"KORKTUĞUM TEK ŞEY ANNE DİYE SESLENDİĞİNDE O SESİ BULAMAMASI"

İstanbul’dan memleketleri Trabzon'a Kurban Bayramı tatili için yola çıktığı belirtilen aileden geriye birlikte çektirdikleri aile fotoğrafları kaldı. Anne Melek Yıldız’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü görüntüleyerek ‘Ne kafelerde ne zirvelerde. Hepimiz haftaya köydeyiz. Herkese iyi bayramlar’ notuyla müzik eşliğinde sanal medyadan yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan TIR şoförü Musa uzun, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin kaza öncesi paylaşımı yürekleri dağladı: Ölümden korkmuyorum aslında...

TÖREN DÜZENLENDİ

Kazada hayatını kaybeden aile fertleri için Trabzon’un Arsin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan çok sayıda kişi acılı Yıldız ailesine taziye dileklerinde bulundu.

"ANLATILIP İFADE EDİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Cenazede konuşan Arsin Konak Mahallesi Muhtarı Orhan Yaşar Sunguroğlu, “Ailenin ata toprağı burası. Kendileri İstanbul’da gurbetteler. Bayram arifesinde aile büyüklerini ziyaretlere gelirken Giresun’da talihsiz bir kaza oluyor. 5 kişi can verdi. Çok üzücü bir olay. Anlatılıp ifade edilebilecek bir şey değil bunlar” dedi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirten Sunguroğlu, “İki amca çocuğu İstanbul’dan yola çıkmışlardı. Diğer ailenin hastanede tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok, çiftin büyük kızının bel kırığı var yoğun bakımda tedavi altında. Doktorlar hayati tehlikesinin olmadığını söyledi” diye konuştu.

3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin kaza öncesi paylaşımı yürekleri dağladı: Ölümden korkmuyorum aslında...

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Giresun'daki zincirleme kazada hayatını kaybeden Ali-Melek Yıldız çifti ile 3 çocuğu için Trabzon’un Arsin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan Yıldız ailesinin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Yıldız çifti ve 3 çocuğu, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualarla yan yana toprağa verildi.

3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin kaza öncesi paylaşımı yürekleri dağladı: Ölümden korkmuyorum aslında...

3. Sayfa, Giresun, Gündem, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Gündem 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin kaza öncesi paylaşımı yürekleri dağladı: Ölümden korkmuyorum aslında... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Ali Mahir Başarır’a sert kınama: Kabul edilemez Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez
Fenerbahçe’nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi
ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter
CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
Andre Onana Trabzonspor’a veda etti Andre Onana Trabzonspor'a veda etti
İlkay Gündoğan ve Ederson, Pep Guardiola’yı yalnız bırakmadı İlkay Gündoğan ve Ederson, Pep Guardiola'yı yalnız bırakmadı
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür’ü ara sana anlatsın Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür'ü ara sana anlatsın
DEM Parti İmralı heyeti Öcalan ile görüştü DEM Parti İmralı heyeti Öcalan ile görüştü
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart

15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
14:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
14:17
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
14:04
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt
Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
13:10
Özgür Özel’in TBMM’deki “unvanı“ değişti
Özgür Özel'in TBMM'deki "unvanı" değişti
12:39
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 15:43:58. #7.13#
SON DAKİKA: 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin kaza öncesi paylaşımı yürekleri dağladı: Ölümden korkmuyorum aslında... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.