Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

25.05.2026 17:12
Yeşilçam sinemasının usta oyuncularından Saadet Gürses, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yaşadığı maddi imkansızlıkları gözler önüne sererek yardım çağrısında bulundu. Yaklaşık 200 filmde rol alan ancak yakalandığı amansız hastalık sonrası sektörden uzak kalan 35 yıllık sinema emekçisi Gürses, "Artık çok yoruldum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Usta oyuncunun paylaştığı video, Yeşilçam sanatçılarının yaşadığı ekonomik zorlukları yeniden gündeme taşıdı.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Saadet Gürses’in sosyal medyada gözyaşları içinde paylaştığı video, Türk sinemasının acı gerçeklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Kilometre taşları niteliğindeki yüzlerce filmde rol alan usta sanatçı, ekonomik olarak tükendiğini belirterek hayranlarından destek istedi.

YEŞİLÇAM'IN DEV İSİMLERİYLE AYNI SAHNEDEYDİ

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi Türk sinemasının zirve isimleriyle aynı setleri paylaşan Saadet Gürses, 35 yıllık kariyerine yaklaşık 200 film sığdırdı. Ancak sinemaya adanan bu uzun yıllar, usta oyuncuya güvenceli bir gelecek sunmaya yetmedi.

KANSERİ YENDİ AMA SİNEMA ONA SIRTINI DÖNDÜ

Gürses’in hayatındaki kırılma noktası 1997 yılında yaşandı. Amansız bir cilt kanserine yakalanan sanatçı, tam 7 yıl boyunca bu hastalıkla amansız bir mücadele verdi ve sonunda kanseri yenmeyi başardı. Sağlığına kavuşup setlere dönmek istese de acı bir gerçekle yüzleşti: Hastalık sonrasında sinema sektörü ona bir daha kapılarını açmadı.

Gürses, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada bu durumu şu sözlerle özetlemişti:

"Belli bir süreden sonra maalesef sinema iş vermez oldu. Sinema iş vermeyince ben ve benim gibi birçok Yeşilçam oyuncusu borç batağına düştü. Çalışamadığımız için para kazanamıyoruz."

"KAMERALAR KAPANDIĞINDA YANINIZDA KİMSE KALMIYOR"

Uzun süredir devam eden maddi çıkmazın ardından Saadet Gürses, sosyal medya hesabı üzerinden saçsız haliyle bir video yayınladı. Gözyaşları içinde içini döken usta oyuncu, bu paylaşımın bir veda niteliği taşıdığını belirterek sinema dünyasının vefasızlığına sitem etti:

"Bu sizlerle iletişim kuracağım son videom olacak. Çünkü artık çok yoruldum. Bugüne kadar beni farklı hikayelerle, farklı yüzlerle tanıdınız. Bazen güldürdüm, bazen ağlattım. Ama hayat; kameralar kapandığında başlayan o gerçek şeymiş. İşte o hikaye başladığında yanınızda kimse kalmıyor."

YAŞAM MÜCADELESİ İÇİN KİTAPLI DESTEK ÇAĞRISI

Kimseden karşılıksız bir yardım beklemeyen usta sanatçı, kendi imkanlarıyla bastırdığı bir kitabı olduğunu belirterek hayranlarına seslendi. Zor günleri atlatabilmek için gururunu bir kenara bırakarak, "Ben bu kitabı kendi imkanlarımla 500 adet yaptırdım. Bana destek olup bu kitabı satın alırsanız çok mutlu olurum" diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan bu video, binlerce kullanıcıyı harekete geçirirken, Yeşilçam emekçilerinin yaşadığı güvencesizlik ve ekonomik zorluklar tartışmasını yeniden alevlendirdi.

