Bursaspor ikinci transferini açıkladı

1. Lig'e yükselen Bursaspor, Juergen Elitim'in ardından yeni sezonun ikinci yabancı transferini gerçekleştirerek Azerbaycanlı sol kanat oyuncusu Toral Bayramov'u kadrosuna kattı.

BAYRAMOV BURSASPOR'DA

Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor, 25 yaşındaki Azerbaycanlı sol bek Toral Bayramov'u renklerine bağladığını duyurdu. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Toral Bayramov" ifadelerine yer verildi.

KARABAĞ'DA SKORER KİMLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Karabağ forması altında çıktığı 30 resmi müsabakada, sol bek olmasına rağmen takımına 7 gol ve 6 asistlik hücum katkısı sağlayan Azerbaycanlı oyuncunun, Bursaspor'un hücum organizasyonlarında da kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

İÇ TRANSFERDE DE ANLAŞMA TAMAM

Öte yandan Bursaspor yönetimi, iç transfer çalışmaları kapsamında da deneyimli savunma oyuncusu Barış Gök için de harekete geçti. Yeşil beyazlı yönetim, mevcut kadronun istikrarlı isimlerinden profesyonel futbolcu Barış Gök ile yeniden anlaşma sağladı.